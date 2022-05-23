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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄軍人殺害烏克蘭平民被判無期徒刑 律師要上訴

2022/5/23 21:04
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔（Kyiv）一處法院今天判決俄羅斯21歲軍人希希馬林殺害烏國平民是犯下戰爭罪，處以無期徒刑。律師則說能感覺到這項判決有社會壓力，會提出上訴。

法新社報導，這是莫斯科入侵烏克蘭後，烏國法院第一起對俄軍的判決。法官阿加弗諾夫（Sergiy Agafonov）表示：「法院認定希希馬林（Vadim Shishimarin）有罪，判處終身監禁。」

俄國士官希希馬林稍早在法院承認，在克里姆林宮對烏克蘭東北部發動攻勢的最初幾天，他殺害了62歲平民謝里波夫（Oleksandr Shelipov）。

希希馬林也被判犯下蓄意謀殺罪，法官阿加弗諾夫說他「直接故意進行謀殺」，「違反法律和戰爭慣例」。

希希馬林上週出庭時表示，他是在另一名軍人施壓下才對謝里波夫開槍。事發於2月28日莫斯科入侵後的第4天，當時他們一行人駕駛偷來的汽車，試圖撤退逃回俄國。

希希馬林道歉並要求死者遺孀原諒。這名年輕軍人今天從被告席觀看法官以烏克蘭語宣讀判決，有口譯員為他翻譯成俄語。

希希馬林的律師奧維斯揚尼科夫（Viktor Ovsyannikov ）表示會提出上訴，稱「這是最重的判刑，任何腦袋冷靜的人都會挑戰」；他還說「你能感受到（法庭判決面臨的）社會壓力」。

克宮今天在烏克蘭法院判決前表示「關切」希希馬林的命運，但俄國在烏克蘭沒有外交人員可以實地提供協助。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110523

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