烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 256GB畫面流出

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（中央社哈爾科夫19日綜合外電報導）俄羅斯軍隊圍攻烏克蘭港市馬立波期間，烏國女軍醫塔伊拉用隨身攝影機記錄第一手傷亡慘況，並把影片儲存在一枚指甲大小記憶卡交給媒體偷偷攜出，如今她卻遭到俄國俘虜。

美聯社報導，53歲的塔伊拉（Taira）本名白芙絲卡（Yuliia Paievska），她不僅是軍醫，在烏克蘭也是一位明星運動員，並以協助訓練烏國志願軍醫為人所知。她從2月6日至3月10日錄下的影片，貼身記錄馬立波（Mariupol）遭圍困情況，這座城市已成為全球知名的俄羅斯侵略及烏克蘭抵禦象徵。

塔伊拉記錄她的團隊在2週內瘋狂搶救垂危傷者的情況，一共拍下了256GB的影片。她想辦法把這些悲慘的片段交到一組美聯社人員手中，當時他們是跟隨人道隊伍從馬立波撤出的最後一家國際媒體。

一名警察3月15日把一小枚記憶卡交給美聯社記者，塔伊拉透過無線對講機請求記者將它安全帶出馬立波。美聯社記者把記憶卡藏在一個棉條裡，順利通過15道俄羅斯檢查哨。

俄羅斯軍人3月16日便俘虜了塔伊拉和她的司機，俄方宣稱塔伊拉替烏克蘭民族主義部隊亞速營（Azov Battalion）工作。然而，她帶領疏散傷者工作的軍醫院並非附屬亞速營，且她拍下的影片顯示，她不僅救治烏克蘭平民，也治療受傷的俄軍。

2月24日俄羅斯正式對烏克蘭開戰當天，塔伊拉拍下她想辦法替一名頭部受傷的烏國士兵包紮。2天後，她要求同事用毯子包裹一名俄國傷兵，傷兵問塔伊拉為何要照顧他，她回答：「我們平等對待每個人。」

當天晚上，一對重傷的烏克蘭兄妹兒童被送來醫院，他們的雙親已身亡。儘管塔伊拉想盡辦法救治，小男孩仍回天乏術，她把視線從男孩的遺體移開，泣訴「我痛恨這樣」。

俄羅斯新聞台3月21日播出一部影片，宣布塔伊拉已遭到俘虜。片中可見她無力憔悴朗讀一則聲明，呼籲停止戰鬥。

烏克蘭政府表示，它數週前嘗試將塔伊拉加入與俄羅斯換俘的名單，但莫斯科否認扣押塔伊拉。然而，她曾出現在烏國頓內茨克（Donetsk）分離主義地區電視台及俄羅斯獨立電視台（NTV）的畫面中，雙手上銬且臉部有瘀傷。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110519