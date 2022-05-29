烏克蘭防長：收到丹麥魚叉反艦飛彈和美製自走砲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫28日表示，烏克蘭已開始收到來自丹麥的魚叉反艦飛彈以及美國提供的自走榴彈砲，這些武器將可增強烏克蘭部隊的火力，對抗俄羅斯入侵。

列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在他的臉書（Facebook）專頁寫道：「烏克蘭的海岸防衛不光只透過魚叉飛彈來增強。」他還說，這些魚叉飛彈將由受過訓練的烏克蘭軍隊使用。

他表示，魚叉（Harpoon）岸對艦飛彈將與烏克蘭海王星（Neptune）反艦飛彈一同捍衛烏克蘭海岸，包括南部港口敖德薩（Odesa）。

敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在網路發文表示：「有那麼多魚叉飛彈交到我們手上，我們能擊沉整個俄羅斯黑海艦隊，為什麼不呢？」

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）上個月在烏克蘭指稱發動反艦飛彈攻擊後沉沒。莫斯科當局聲稱，是失火引發艦上彈藥爆炸所致。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭後，俄羅斯對烏克蘭港口實施海上封鎖，阻止至關重要的榖物出口。俄羅斯也利用其黑海艦隊對烏克蘭發動飛彈攻擊。

列茲尼科夫表示，烏克蘭也收到一批重型火砲，包括改良型美製M109自走砲，可讓烏克蘭軍隊從更遠處打擊目標。

烏克蘭表示，希望獲得美製長射程M270多管火箭系統（MLRS）。

烏克蘭總統（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭致力增強武器供應，正逼近在技術和打擊能力上都將凌駕俄羅斯的地步。（譯者：劉學源/核稿：劉文瑜）1110529