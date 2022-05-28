歐盟出手前夕 俄富商規避制裁急把公司讓渡給妻子

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（中央社伊斯坦堡/布魯塞爾27日綜合外電報導）根據3名知情人士說法，俄羅斯富商梅里尼欽科（Andrey Melnichenko）在歐洲聯盟（EU）祭出制裁前一天，將全球數一數二煤炭公司和肥料公司所有權讓渡給妻子。

知情人士說，在蘇聯1991年瓦解後這些年來累積財富的梅里尼欽科於3月8日50歲生日當天，放棄自己在西伯利亞煤炭能源公司（SUEK AO）和肥料集團EuroChem的股份，讓妻子亞歷山德拉（Aleksandra Melnichenko）成為這兩間公司的實益擁有人。

根據路透社檢視的法律文件，直到3月8日前，梅里尼欽科透過從莫斯科和瑞士小鎮朱格（Zug）延伸到賽普勒斯和百慕達（Bermuda）的一系列信託和公司而擁有這兩間公司。

根據這3名知情人士說法，梅里尼欽科的妻子從2006年起在信託文件中是丈夫這兩間公司實益擁有人第二順位，僅次梅里尼欽科，意味若梅里尼欽科亡故，亞歷山德拉會接手繼承公司所有權。

由於這3名知情人士並未獲准公開談論兩人資產，因此是在匿名狀態下發言。

不過，烏克蘭與俄羅斯2月交戰以來，梅里尼欽科愈來愈擔心自己遭到歐盟對俄羅斯祭出的制裁計畫盯上。知情人士說，3月8日這天，梅里尼欽科通知信託公司自己以受益人身分退休。這啟動了和他若過世會發生的同 樣一連串信託紀錄改變，讓他的妻子成為受益人。

路透社無法聯繫到梅里尼欽科夫妻取得評論。

俄國西伯利亞煤炭能源公司發言人並未回應請求置評的訊息。總部位於瑞士的EuroChem證實亞歷山德拉已取代丈夫，成為實益擁有人。

EuroChem於25日透過聲明向路透社表示：「在創辦人離開後，持有這間全球性肥料公司90%股份的信託主要實益擁有人已自動轉移給他的妻子。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110528