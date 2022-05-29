更多編輯台推薦新聞：
報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...
生活

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/221

俄侵烏攪亂食品供應鏈 20多國限制糧食或肥料出口

2022/5/29 19:41（5/29 20:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日綜合外電報導）俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。根據國際食物政策研究所（IFPRI）最新數據，截至今天有20多個國家正在限制糧食或肥料出口。

國際食物政策研究所指出，世界各國過去面對糧食供應鏈混亂問題，經常訴諸貿易限制政策來解決，烏俄戰爭也不例外。

國際食物政策研究所成員設立的追蹤網站顯示，包括阿根廷、中國、埃及、印度、伊朗、土耳其、俄羅斯、烏克蘭等20多個國家，正在限制出口糧食產品或肥料。但有國家在俄烏戰事前就已出手設限。

受影響品項繁多，如小麥、玉米、植物油、雞肉、牛肉、馬鈴薯、番茄、豆類、糖、磷鹽岩、氮肥等。

馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）23日表示，大馬也將於6月1日起，每月停止出口360萬隻全雞，直到生產和價格穩定為止。

國際食物政策研究所表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾供應鏈，加上去年乾旱影響收成，糧價本已高昂，此時全球糧食市場又遭遇俄軍入侵鄰國攪局。

以卡路里計算，光是俄羅斯與烏克蘭就占了總交易量的12%。而隨著戰爭持續，糧食短缺問題可能日趨嚴重，特別是穀物和植物油，恐將導致更多國家加入限制糧食貿易的行列。

而就在全球糧食市場供應緊俏之際，中國被控在國際市場囤積糧食，也被要求為全球糧食安全採取更多作為。中國外交部發言人汪文斌27日則稱中國奉行「穀物基本自給」，沒必要去國際市場囤糧。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110529

延伸閱讀
海路被封鐵路不接軌 烏克蘭運穀物靠海上安全走廊？俄稱準備好讓運糧船離開烏克蘭 但對俄制裁須鬆綁歐盟執委會主席：俄國以糧食供給為武器影響全球
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀