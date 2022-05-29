俄侵烏攪亂食品供應鏈 20多國限制糧食或肥料出口

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（中央社台北29日綜合外電報導）俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。根據國際食物政策研究所（IFPRI）最新數據，截至今天有20多個國家正在限制糧食或肥料出口。

國際食物政策研究所指出，世界各國過去面對糧食供應鏈混亂問題，經常訴諸貿易限制政策來解決，烏俄戰爭也不例外。

國際食物政策研究所成員設立的追蹤網站顯示，包括阿根廷、中國、埃及、印度、伊朗、土耳其、俄羅斯、烏克蘭等20多個國家，正在限制出口糧食產品或肥料。但有國家在俄烏戰事前就已出手設限。

受影響品項繁多，如小麥、玉米、植物油、雞肉、牛肉、馬鈴薯、番茄、豆類、糖、磷鹽岩、氮肥等。

馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）23日表示，大馬也將於6月1日起，每月停止出口360萬隻全雞，直到生產和價格穩定為止。

國際食物政策研究所表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾供應鏈，加上去年乾旱影響收成，糧價本已高昂，此時全球糧食市場又遭遇俄軍入侵鄰國攪局。

以卡路里計算，光是俄羅斯與烏克蘭就占了總交易量的12%。而隨著戰爭持續，糧食短缺問題可能日趨嚴重，特別是穀物和植物油，恐將導致更多國家加入限制糧食貿易的行列。

而就在全球糧食市場供應緊俏之際，中國被控在國際市場囤積糧食，也被要求為全球糧食安全採取更多作為。中國外交部發言人汪文斌27日則稱中國奉行「穀物基本自給」，沒必要去國際市場囤糧。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110529