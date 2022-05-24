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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/285

歐盟執委會主席：俄國以糧食供給為武器影響全球

2022/5/24 21:04
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（中央社達沃斯24日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，俄羅斯正利用糧食供給作為影響全球的武器，就如同俄國在能源領域所為。

路透社報導，范德賴恩在瑞士達沃斯（Davos）舉行的年度世界經濟論壇（World Economic Forum）指出，「全球合作」是「對付俄羅斯敲詐的解方」。

范德賴恩還說：「在俄羅斯占領的烏克蘭，克里姆林宮的軍隊正沒收糧食庫存和機具…而俄國黑海軍艦正封鎖滿載小麥及葵花籽的烏克蘭船隻。」

此外，范德賴恩也在達沃斯告訴全球商業領袖，烏克蘭當局必須贏得對抗俄國的戰爭，使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的入侵戰略失敗。

她指稱，俄羅斯「不把數以百萬的民眾當作人類對待，而是把他們視為不知名的人群，移動或控制他們，或作為軍隊間的緩衝物，且試圖以戰車踐踏整個國家的冀望。」

范德賴恩提及：「烏克蘭必須贏得這場戰爭，蒲亭的入侵必須是一場戰略失敗。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110524

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