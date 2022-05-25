海路被封鐵路不接軌 烏克蘭運穀物靠海上安全走廊？

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭正在想方設法，要打破俄羅斯海軍數月來對亞速海（Sea of Azov）和黑海（Black Sea）的封鎖，把國內生產的穀物和蔬菜油運出去，並要經由陸路運送更多。

受到這場戰爭與西方制裁俄羅斯影響，穀物、烹調用油、化肥、油價隨之飆漲，連帶可能造成全球糧食危機，因為許多國家有超過一半的小麥仰賴俄烏進口，包括一些最貧窮的國家。

俄羅斯與烏克蘭合計占全球小麥供應量的將近1/3，在印度出口禁令以及北美和西歐天候對農作不利之際，更凸顯俄烏供應的重要性。

烏克蘭也是重要的玉米、大麥、葵花油、菜籽油的出口國，俄羅斯以及在這場戰爭中支持俄國並同遭制裁的白俄羅斯，則是作物用鉀肥占全球出口的40%。

穀物是烏克蘭主要產業之一，2021年出口總額達122億美元，將近全國1/5的出口額。在這場戰爭之前，烏克蘭的穀物和菜籽油有98%是經由黑海出口，每個月出口量多達600萬公噸，通常僅有非常小部分的出口是經由鐵路運輸，因為陸運費用較為高昂。

但在港口遭到封鎖，鐵路系統無法因應額外運量的同時，烏克蘭現在每個月僅能出口100萬至150萬公噸。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週指控俄羅斯拿糧食當武器，不只挾持烏克蘭人，也把全球數以百萬計人當成人質；克里姆林宮卻說，引發這場危機的，是對莫斯科實施制裁的西方國家。

根據聯合國糧農組織（FAO）官員，截至本月初，有近2500萬公噸糧食因基礎建設挑戰及海路封鎖卡在烏克蘭。眼見價格飆漲，聯合國機構只能減少對難民與流離失所者的食物配給。

經鐵路出口是一大挑戰，因為烏克蘭鐵路軌距不同於波蘭等歐洲鄰國，因此穀物必須在邊境搬到其他火車上，而邊境也缺乏運送或儲存設施。

基輔當局正致力經由羅馬尼亞黑海的康士坦塔（Constanta）港口運出物資，但港口官員表示，截至本月中，僅約24萬公噸穀物、即卡在烏國境內總量的1%經此運出。

將穀物轉運至羅馬尼亞，得先經鐵路運至多瑙河（Danube）上的港口，再將貨物裝上駁船航行到康士坦塔，除了麻煩，成本也相當高昂。

西方國家近日在討論設立「安全走廊」的想法，好讓穀物運出烏克蘭港口；但官員警告，若無俄羅斯同意，這個想法根本不可能成真。

國際傳真社（Interfax）今天援引俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）的話報導，俄羅斯準備提供人道走廊，援助運送食物的船隻離開烏克蘭。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110525