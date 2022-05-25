澤倫斯基敦促西方團結 俄籲解除制裁避糧食危機

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，只願意跟蒲亭直接談判，且批評西方國家不團結；俄羅斯外交部副部長魯登科呼籲，若要避免爆發全球糧食危機，國際社會必須解除針對俄國的制裁。

● 澤倫斯基喊話要跟蒲亭直接談判 批西方不團結

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，針對該支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略到什麼程度，西方國家仍然意見分歧。他並強調，只願意跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）直接談判，而不假手中間人進行調解。

路透社報導，澤倫斯基表示，如果蒲亭「了解實際情況」，就有可能透過外交手段找出解決衝突的辦法。

澤倫斯基向俄方喊話，要求把軍隊撤回到2月24日俄羅斯侵略開始前的戰線。澤倫斯基說：「那可能是走向談判的第一步。」他表示，俄方對於談判一直採拖字訣。

澤倫斯基批評，西方挺烏抗俄，內部卻意見分歧。他在世界經濟論壇一場針對烏克蘭的分組討論中說：「團結攸關武器供應。我的問題是：真的有這樣的團結嗎？我看不到。等我們真的團結了以後，我們對俄羅斯才會有巨大優勢。」

● 避免爆發全球糧食危機 莫斯科：須解除對俄制裁

俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）25日表示，若要避免爆發全球糧食危機，國際社會必須解除針對俄羅斯進軍烏克蘭所祭出的制裁。

根據俄羅斯媒體報導，魯登科表示：「解決糧食問題必須採取全面性作法，包括解除對俄羅斯出口和金融交易祭出的制裁。」

他並說：「同時也須要烏克蘭在船舶停泊的所有港口將佈下的水雷清除，俄羅斯願意提供必要的人道救援通道。」

俄羅斯在烏克蘭的作戰行動以及國際對俄羅斯祭出的一連串制裁，已阻斷俄烏兩國的肥料、小麥和其他大宗物資供應。

● 俄羅斯：投降烏軍尚未受審 考慮換俘言之過早

俄羅斯25日表示，在向俄軍投降的烏克蘭軍人接受審判前，考慮與基輔換俘「言之過早」。

俄羅斯外交部副部長魯登科表示，在投降的烏軍「被適當定罪、判刑」後，莫斯科將考慮與基輔換俘。

● 俄軍攻勢不斷加強 烏東盧甘斯克情勢日益危殆

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴說，隨著俄羅斯軍隊向前推進並攻占愈來愈多土地，「我們現在的處境就跟馬立波一樣」，而且「每個小時」都會惡化，俄軍一心想「完全摧毀」當地北頓內茨克市。

蓋戴（Serhiy Gaidai）在通訊軟體Telegram張貼影音說：「情勢非常嚴峻，不幸的是，還愈來愈壞，每一天甚至每個小時都會惡化。砲擊不斷增加，俄軍決心要完全摧毀北頓內茨克（Severodonetsk）。」

● 俄侵烏之戰 索羅斯：要保自由文明唯有擊敗蒲亭

億萬富豪索羅斯24日警告俄侵烏恐是第三次世界大戰的開端，保存自由文明最佳之道就是擊敗俄國總統蒲亭。

瑞士達沃斯（Davos）舉行世界經濟論壇（World Economic Forum）期間，匈牙利出生的投資大師兼慈善家索羅斯（George Soros）在場邊晚宴一如往常發表演說，他表示，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭「震驚歐洲」。

91歲的索羅斯說：「這次侵略可能是第三次世界大戰的開端，我們的文明可能無法倖存。」

他說：「我們必須動用所有資源，讓戰爭早日結束。保護我們文明最好的，也是唯一的方法，就是盡快擊敗蒲亭。」

● 馬立波地下室挖出200具屍體 屍身腐敗屍臭瀰漫

烏克蘭當局24日表示，施工人員在南部港市馬立波1棟公寓廢墟進行挖掘作業時，在地下室發現200具屍體。

俄烏開戰至今3個月，馬立波是受創最慘重城市之一，在滿目瘡痍的市內，駭人事件正一件件陸續曝光。

美聯社報導，馬立波（Mariupol）市長幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）表示，這些屍體正在腐爛，臭味瀰漫，他並未透露屍體是在何時發現，但這人數是開戰以來最慘重之一。（編輯：陳昱婷/核稿：劉學源）1110525