俄侵烏之戰 索羅斯：要保自由文明唯有擊敗蒲亭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社達沃斯24日綜合外電報導）億萬富豪索羅斯今天警告俄侵烏恐是第三次世界大戰的開端，保存自由文明最佳之道就是擊敗俄國總統蒲亭。他並批評中國清零防疫政策，說習近平未必可以獲得第3任期。

綜合路透和法新社報導，瑞士達沃斯（Davos）舉行世界經濟論壇（World Economic Forum）期間，匈牙利出生的投資大師兼慈善家索羅斯（George Soros）在場邊的晚宴一如往常發表演說，他表示，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭「震驚歐洲」。

91歲的索羅斯說：「這次的侵略可能是第三次世界大戰的開端，我們的文明可能無法倖存。」

他說：「我們必須動用所有資源，讓戰爭早日結束。保護我們文明最好的，也是唯一的方法，就是盡快擊敗蒲亭（Vladimir Putin）。」

「開放社會基金會」（Open Society Foundations）創辦人索羅斯同時利用今年的演說，把矛頭指向中國國家主席習近平，稱蒲亭和習近平是「獨裁者」，兩國國家代表著「開放社會最大的威脅」。

「他們結合成一個聯盟，毫無限制。他們有很多共同點。他們以威嚇統治，也因此犯下令人難以置信的錯誤。」

「蒲亭預期自己會以解放者之姿受到烏克蘭人的歡迎；習近平則堅守一個無以為繼的COVID清零政策。」

除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）政策，索羅斯表示習近平還做出一連串的錯誤，恐重挫他的影響力。

隨著中共第20次全國代表大會將近，他說：「不同於一般廣泛的預期，習近平有可能因為他犯下的種種錯誤而無法獲得第三個任期。」他說：「就算連任成功，中共中央政治局或許不會放手讓他選擇下一屆的政治局委員。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110525