俄軍攻勢不斷加強 烏東盧甘斯克情勢日益危殆

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴說，隨著俄羅斯軍隊向前推進並攻占愈來愈多土地，「我們現在的處境就跟馬立波一樣」，而且「每個小時」都會惡化，俄軍一心想「完全摧毀」當地北頓內茨克市。

蓋戴（Serhiy Gaidai）在通訊軟體Telegram張貼影音說：「情勢非常嚴峻，不幸的是，還愈來愈壞，每一天甚至每個小時都會惡化。砲擊不斷增加，俄軍決心要完全摧毀北頓內茨克（Severodonetsk）市。」

他說：「那個城巿遭到飛機轟炸，被多管火箭、火砲、迫擊砲和坦克車轟擊…他們根本想讓北頓內茨克從地表上消失。」

此時俄軍持續加強對盧甘斯克一帶烏軍最後反抗陣地的攻勢，先前俄方宣稱，「即將」全面控制盧甘斯克州。

蓋戴指出，俄軍試圖突破烏軍防線，從「不同方向」進犯北頓內茨克。

他並表示，連通利西昌斯克（Lysychansk）和巴克馬特（Bakhmut）的要道也不斷遭到攻擊，「在這條路上開車極其危險」。

蓋戴說，儘管情勢「近乎危急」，烏軍仍「奮力苦撐」。

他說：「我們現在就跟馬立波（Mariupol）一樣，只能傾全力讓他們（指俄軍）無法再越雷池一步。」遭俄軍圍攻數月的東南部港巿馬立坡已經成為烏克蘭奮勇抵抗的象徵。（譯者：何宏儒/核稿：張佑之 ）1110525