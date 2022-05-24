侵烏邁入第4個月 俄軍砲火強攻烏東

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俄國軍方24日對烏東頓巴斯地區的盧甘斯克周邊最後一股反抗力量加強攻勢。圖為盧甘斯克地區15日遭砲擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭邁入第4個月，俄國軍方今天對烏東頓巴斯地區的盧甘斯克（Lugansk）周邊最後一股反抗力量加強攻勢。

自從莫斯科2月底入侵烏克蘭後，來自西方的援助讓烏克蘭抵禦俄軍在眾多地區的進攻，包括首都基輔，但俄軍現在把火力集中於確保並擴大占領頓巴斯（Donbas）與烏克蘭南部海岸地區。

地區領導人與居民均回報受到強烈砲擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於23日晚間演說時表示，「接下來數週會很艱難，我們必須認清這一點」。

他表示，「今天戰況最艱難的地區是頓巴斯」，並稱受創最深的城鎮包括巴克馬特（Bakhmut）、波帕斯納（Popasna）和北頓內茨克（Severodonetsk）。

烏克蘭軍方今天更新臉書發文表示，俄軍正在該區執行不停歇的「進攻任務」，並稱「敵方在整個交戰線上施加猛烈攻勢」。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄國派遣數以千計士兵來奪取整個區域，北頓內茨克遭受猛烈攻擊，並警告居民現在撤退恐怕已經來不及。

他在社群平台Telegram表示：「現下我不會說：走出去，撤退。我會說：待在避難所。因為砲火這麼密集，我們沒辦法集結民眾，沒辦法去接他們。」

巴克馬特是重要集結點，也是烏克蘭發動大多攻勢的指揮中心，當地居民告訴法新社，他們如何飽受空襲摧殘。

一名82歲婦女站在原本是她家的斷垣殘壁旁說：「我一邊向上天祈禱，一邊聽著令人害怕的聲響。每天我都祈禱可以免於受傷。神聽到我的禱告，神正看顧著我。」

路透社則報導，俄國國防部今天表示，俄軍在烏東頓巴斯地區攻下了一處存放美製M777榴彈砲的軍火庫。路透社表示，無法獨立證實這項說法。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110524