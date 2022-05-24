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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

美國衛星影像顯示 俄羅斯船隻疑似偷運烏克蘭糧食[影]

2022/5/24 16:33（5/24 16:55 更新）
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影片來源：CNN

（中央社紐約23日綜合外電報導）在克里米亞（Crimea）半島港口塞凡堡（Sevastopol）拍攝到的最新衛星影像顯示，正當俄羅斯持續攻打烏克蘭的同時，竊取烏克蘭糧食的行為似乎也愈見猖獗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在影像中，兩艘懸掛俄國旗幟的散貨船看來是在靠港，並裝載據信為竊自烏克蘭的穀物。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄國「逐步竊取」烏克蘭食品，還試圖出售。

美國「馬薩爾科技」公司（Maxar Technologies）攝於本月19日和21日的影像顯示，名為Matros Pozynich和Matros Koshka的兩艘船，泊靠在似乎是糧倉的設施旁邊，穀物從輸送帶流入敞開的貨艙中。

根據船隻追蹤網站MarineTraffic.com資料，這兩艘船目前都已離港，Matros Pozynich正穿越愛琴海，據稱是前往黎巴嫩的貝魯特（Beirut）；Matros Koshka則還在黑海上。

報導提到，很難確知船上裝載的貨物是否為偷來的烏克蘭糧食，但俄國併吞的克里米亞本身很少產糧，不如鄰近的烏克蘭刻松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）地區農產富饒。

烏克蘭官員和業界消息人士曾告訴CNN，俄軍在那些被占領的地區掃光了好幾個糧倉，並把穀物運往南方。

這些船的容量為3萬公噸，烏克蘭國防部本月稍早估計，自俄國2月底入侵以來，約有40萬公噸糧食被竊後運出烏克蘭。

與此同時，俄羅斯一直阻擋烏克蘭從港口運出貨物，令全球益發憂心出現糧食危機。

澤倫斯基21日說：「國際社會必須協助烏克蘭突破海港封鎖，否則繼能源危機之後就是糧食危機，有更多國家會受害。」他表示，俄國封鎖了烏克蘭幾乎所有港口及透過海路出口糧食的可能性，包括穀物、大麥、葵花油等。

根據美國國務院數據，在俄國入侵烏克蘭之前，這兩國供應的小麥合占全球貿易近30%，烏克蘭還是世界第4大玉米出口國、第5大小麥出口國。

在全球協助對抗糧食不穩定的聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）每年向烏克蘭採購約半數所需小麥，先前也曾警告，若烏克蘭港口遲不開放，會有嚴重後果。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，俄羅斯錯誤宣稱，全球糧食危機惡化的罪魁禍首是國際社會的制裁，但「封鎖黑海港口、攔截滿載糧食的船隻、摧毀烏克蘭公路及鐵路是俄羅斯，並非制裁造成」。

俄國官媒「塔斯社」（TASS）等媒體則報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾說，指稱俄國竊取鄰國糧食的控訴是「假消息」。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110524

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