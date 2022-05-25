俄烏戰事與中國封控 4月製造業測驗點探近2年新低

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）國際局勢動盪，台灣難以置身事外。台經院今天公布4月製造業營業氣候測驗點為94.61點，下滑4.49點，為2020年7月以來新低紀錄。台經院景氣預測中心主任孫明德直言，俄烏戰爭與中國封控兩片烏雲，導致廠商信心受挫。

台灣經濟研究院指出，觀察近期國際經濟情勢，俄烏戰爭使能源、食品和大宗商品價格上漲，在通膨飆升以及主要央行緊縮貨幣政策下，全球經濟成長動能較年初明顯減弱；此外，中國主要城市的疫情封控措施仍存，不僅擴大中國經濟下行壓力，也加重全球供應鏈混亂。

國內製造業方面，台經院表示，受中國封控措施干擾，部分傳產產線進行歲修而減產，加上原物料成本持續走高，客戶下單轉趨保守，因此4月製造業接單與生產表現較3月疲弱，又受到消費性電子產品需求不如預期，資通訊產業看好當月與未來半年景氣表現的廠商比例也較上月調查更低。

4月製造業營業氣候測驗點為94.61點，下滑4.49點，連續4個月走跌，且下探近2年低點；服務業營業氣候測驗點則為95.49點，雖有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，仍較3月修正後的95.28點增加0.21點。

台經院說明，服務業面臨國內確診人數攀升及金融市場大幅修正影響，餐旅業與證券業者均看壞當月景氣表現，但疫情同樣帶動生鮮食品及民生物資等防疫商品需求增加，因此零售業者多持平看待當月景氣。

另外，缺櫃、塞港、船期延誤等問題短期難以改善，運價維持高檔將緩和油價上漲對運輸收益的影響，大多數的運輸倉儲業者還是看好未來半年景氣。

而4月營建業營業氣候測驗點為96.10點，較3月下滑7.85點，呈現連續第3個月下滑的走勢。

台經院院長張建一直言，下半年經濟存在許多變數，除了俄烏戰爭延燒導致油價續處高檔，下半年糧食危機可能慢慢發酵，美國如果沒有處理好升息議題，經濟也有衰退危機，這些因素都要持續觀察。

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主計總處即將於27日公布最新經濟預測，外界關注台灣經濟成長率是否「保4」，張建一認為，主計長朱澤民先前已透露將下修經濟成長率，即便如此，今年經濟成長率大概還是有4%，可能在4%至4.1%之間。

張建一分析，之所以認為能夠「保4」，支撐因素在於疫情高峰可能快到了，加上疫苗覆蓋率愈來愈高，疫情對民間消費的衝擊可能沒有外界想像那麼大；但中國防疫政策是否持續清零，這將牽動供應鏈表現，成為影響經濟的變數。（編輯：楊蘭軒）1110525