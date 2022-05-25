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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/285

俄稱準備好讓運糧船離開烏克蘭 但對俄制裁須鬆綁

2022/5/25 20:51
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天報導，俄國副外長魯登科表示，俄國準備提供人道走廊，讓載運糧食的船隻離開烏克蘭，換取國際解除若干對俄制裁。

俄國2月24日派兵入侵烏克蘭後，烏克蘭的黑海（Black Sea）港口即遭封鎖，超過2000萬公噸的穀物滯留烏國穀倉。

俄國與烏克蘭占全球小麥供應近1/3。無法從烏克蘭港口出口大量穀物，已深化全球糧食危機。

烏克蘭也是玉米和葵花油的主要出口國。

西方強權已在討論設立「安全走廊」構想，好讓穀物從烏克蘭港口出口，但建立這類走廊需要俄國同意。

魯登科（Andrei Rudenko）表示：「我們已多次主張，解決糧食問題需要全面性做法，包括解除對俄國出口和金融交易的制裁。同時也需要烏克蘭方面在船隻泊靠的所有港口進行除雷。俄國每天都準備好提供必要的人道通道。」

俄羅斯新聞社（RIA）報導，魯登科還說，俄國已就這項議題與聯合國（UN）接觸。

俄國與烏克蘭互控在黑海佈設漂雷。

根據國際傳真社，魯登科也提到，若交由西方船艇護衛載運穀物的烏克蘭船隻，將「使黑海情勢嚴重惡化」。

英國昨天表示，無計畫派遣英國軍艦協助糧食從烏克蘭的敖德薩港（Odesa）出口。敖德薩港位於黑海，是烏克蘭主要深水港，目前遭到封鎖。

至於深度較淺的亞速海（Azov Sea），俄羅斯國防部今天說，烏克蘭的馬立波港（Mariupol）目前正常運作，俄國部隊已完成清除水雷作業。馬立波市已遭俄國占領。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110525

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