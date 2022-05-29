艾爾段誓阻瑞典芬蘭入北約 再控兩國挺恐怖主義

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（中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導）媒體報導，土耳其總統艾爾段說，安卡拉政府無法同意「支持恐怖主義的」國家加入北大西洋公約組織（NATO），還說土耳其上週與芬蘭、瑞典代表團的討論未達「預期水準」。

作為北約成員國的土耳其反對瑞典和芬蘭加入北約，讓北約未能在俄羅斯入侵烏克蘭之際，達成歷史性的擴張。艾爾段（Tayyip Erdogan）最新發言凸顯他仍持反對立場。

國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）今天報導，艾爾段昨天結束亞塞拜然行程返國時告訴記者：「只要艾爾段還是土耳其共和國元首，我們肯定無法說『好』，讓支持恐怖主義的國家加入北約。」

兩名消息人士之前告訴路透社，土耳其、芬蘭、瑞典25日的會談進展很少，目前還不清楚各方何時會進一步討論。而北約擴張計畫必須獲得30個成員國全數同意。

土耳其反對瑞典和芬蘭入盟，指控兩國包庇與激進團體「庫德工人黨」（PKK）有關的人士，以及土耳其眼中其他的恐怖分子，而且兩國於2019年停止出口武器給安卡拉。

艾爾段說：「他們不誠實、不真誠。北約是一個安全組織，我們不能重蹈覆轍，讓擁抱且滋長這類恐怖份子的國家加入北約。」

瑞典與芬蘭則表示，它們譴責恐怖主義，且歡迎與安卡拉進行協調的可能性。

艾爾段也說，土耳其希望看到俄羅斯與烏克蘭儘速結束戰爭，但每天局勢愈來愈負面。

他表示：「30日我會跟俄羅斯和烏克蘭方面通電話，我們將繼續鼓勵雙方經營對話和外交管道。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110529