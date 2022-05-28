俄軍猛攻烏東 烏軍恐棄守盧甘斯克州最後據點

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（中央社基輔/波帕斯納27日綜合外電報導）烏克蘭和俄羅斯交戰3個月、俄軍轉攻烏東並持續推進之際，烏國今天說，烏軍恐須從東部盧甘斯克州（Luhansk）最後一處抵抗陣地撤退，以免遭到俄羅斯軍隊俘虜。

路透社報導，烏軍撤退可能會讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）更接近他要完整拿下烏克蘭盧甘斯克州和頓內茨克州（Donetsk）的目標。俄軍在這兩處統稱為頓巴斯（Donbas）的地區有所斬獲，同時將一些城鎮夷為平地。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，俄軍試著包圍烏軍多日後，目前已進入仍在烏軍掌控中的頓巴斯最大城北頓內茨克（Sievierodonetsk）。蓋戴說，城裡9成建築物都遭到砲火破壞。

蓋戴在通訊軟體Telegram上說：「俄羅斯人不會在接下來幾天內如分析家預測的那樣拿下盧甘斯克地區。」他指的是北頓內茨克及其跨越北頓內茨克河（Siverskiy Donets River）的雙子城利西昌斯克（Lysychansk）。

他說：「我們將有足夠的力量和資源來保衛自己，不過，為了避免遭到圍困，我們必須撤退。」

俄羅斯支持的分離主義者表示，他們現在掌控了北頓內茨克以西的鐵路樞紐城鎮利曼（Lyman）。烏國表示，俄軍已奪下利曼多數地區，正在阻擋俄軍推進到西南部距離30分鐘車程的城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏國正在「國防資源允許的範圍內盡力」保護國土。

澤倫斯基晚間發表演說時表示：「如果占領者以為利曼和北頓內茨克會是他們的，那他們就錯了。頓巴斯會是烏克蘭的。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110528