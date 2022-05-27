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烏東戰事進入最慘烈階段 哈爾科夫遭新一輪砲擊

2022/5/27 19:07（5/27 19:44 更新）
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烏克蘭表示，俄軍對第2大城哈爾科夫重新展開砲擊。圖為哈爾科夫一所學校25日遭到砲擊重創。（安納杜魯新聞社）
烏克蘭表示，俄軍對第2大城哈爾科夫重新展開砲擊。圖為哈爾科夫一所學校25日遭到砲擊重創。（安納杜魯新聞社）
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（中央社哈爾科夫27日綜合外電報導）烏克蘭表示，烏東戰事已經升高到開戰以來最激烈地步，包括戰略城鎮在內，當地多個巿中心遭到俄羅斯軍隊兵臨城下。俄軍同時對烏克蘭第2大城哈爾科夫重新展開砲擊。

法新社報導，無法拿下烏克蘭首都基輔的俄軍往烏東工業重鎮頓巴斯（Donbas）地區推進，對具戰略意義的北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）在內多個城巿中心兵臨城下。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Ganna Malyar）昨天就烏東戰事進行新聞簡報時說：「戰鬥進入最激烈程度...敵軍從幾個方向對我軍陣地同時展開猛攻，我們進入極為困難而且漫長的戰鬥階段。」

親莫斯科的分離主義團體自從2014年以來就掌控頓巴斯部分地區，看起來俄羅斯現在打算進一步拿下整個頓巴斯。這個工業盆地由頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩個州組成。

盧甘斯克州長蓋戴（Sergiy Gaiday）指出，俄軍「猛烈」轟炸利西昌斯克（Lysychansk），造成包括人道援助中心等民用基礎設施嚴重受損。

俄軍也對烏克蘭東北部樞紐哈爾科夫（Kharkiv）再度展開砲擊。莫斯科於開戰初期就打算拿下哈爾科夫，卻在激烈戰役中遭到擊退。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）昨天表示，俄方對哈爾科夫展開新一輪砲轟，造成9人喪生。俄方之前作戰失利後，許多當地居民本來已重返家園，他們的生命財產再度蒙受威脅。

與此同時，塔斯社（TASS）今天報導，烏東一名親俄分離主義領袖表示，自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）境內已經關押逾5000名烏克蘭戰犯。

另外，頓內茨克人民共和國親俄羅斯分離主義分子今天表示，已完全掌控烏東城鎮利曼（Lyman）。

烏軍、俄軍已為掌控利曼戰鬥多日。

路透社報導，無法立即證實以上兩則消息是否真確。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1110527

俄羅斯打算進一步拿下整個頓巴斯。（中央社製圖）
俄羅斯打算進一步拿下整個頓巴斯。（中央社製圖）
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