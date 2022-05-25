俄國會取消從軍年齡上限 為烏克蘭戰事增加兵力

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯國會今天通過一項法律，取消民眾從軍的年齡上限，這個跡象顯示，俄國可能正設法為揮軍烏克蘭招募更多兵力。

按現行法律，只有18至40歲的俄羅斯人和18至30歲的外國人有權簽署他們的第一份兵役合約。

俄羅斯國會上、下議院皆支持新法案，隨後必須由總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署成為法律。新法取消年齡上限指的是服志願役者，而非服義務役的年輕人。

法案附帶的一份說明稱，「使用高精準武器以及操作武器和軍事裝備，需要高度熟練的專業人員」，這些專業人員的年齡可能在40至45歲之間。

說明稱，這項修正案還有助於吸引文職專業人員加入軍隊，包括醫療人員、工程師和通訊專家。

國會下議院國家院（State Duma）網站引述議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）的話說：「我們需要強化我們的武裝部隊，為國防部提供助力。我們的最高統帥（蒲亭）正在盡一切努力使軍隊獲勝並提高其戰力。」

俄羅斯宣稱，2月24日啟動對烏克蘭的特別軍事行動以來，已有逾1000名官兵陣亡；並誓言只要情勢所需，就會持續戰鬥到底。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110525