不想參戰 俄羅斯5個徵兵處遭縱火

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯獨立媒體21日報導，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有多達5個徵兵辦公室遭到縱火。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，根據7x7新聞網站，最新一起縱火事件18日發生在偏遠的莫爾多維亞（Mordovia）地區。縱火者投擲汽油彈摧毀多台電腦，以及祖博瓦波利亞納區（Zubova Polyana）的徵兵資料庫。

媒體iStories報導：「（當地的）徵兵活動宣告暫停。」

今年3月，佛洛尼斯（Voronezh）、斯維爾德洛夫斯克（Sverdlovsk）和伊文諾弗（Ivanovo）的徵兵辦公室都遭當地居民投擲汽油彈攻擊。斯維爾德洛夫斯克和伊文諾弗隨後逮捕犯案的年輕人，他們表示想藉由破壞徵兵活動來抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

俄軍進入烏克蘭4天後，1名21歲年輕人就在莫斯科州城鎮盧霍維齊（Lukhovitsy）的徵兵辦公室縱火。他表示，想藉由破壞檔案來阻止動員。

被捕的犯案者面臨刑事指控，罪名包括毀損財物、謀殺未遂與恐怖主義等。

俄國當局強力箝制反戰爭抗議活動，包括最近通過新法，將散播有關軍事行動的「假訊息」入罪。

俄國本月展開春季徵兵，目標是在7月15日前徵召13萬4500名新兵。俄國每年徵兵2次，一次在春季，一次在秋季，徵兵對象為18至27歲男性，入伍服役1年。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110422