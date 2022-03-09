挺戰反戰立場各異 俄羅斯家庭親友火藥味也很濃

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（中央社波蘭格但斯克8日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭受到全球關注，戰火持續延燒的同時，俄國許多家庭成員與親友卻因挺戰與反戰立場不同而吵得不可開交，關係降到冰點。

俄羅斯演員謝巴柯（Jean-Michel Scherbak）在社群媒體寫道，為自己的國家在烏克蘭發動戰爭感到羞恥，他長期支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的母親隨即在網路上將他封鎖。

30歲演員兼製片公司公關負責人謝巴柯接受路透社電話訪問時說：「她用臉書傳訊息給我，罵我是賣國賊，但我已經做出了自己的選擇。」

他拒絕透露自己在哪個歐洲國家，僅說他人不在俄羅斯。

然而，為這場戰爭撕破臉的不光只有謝巴柯母子。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，戰火持續延燒，俄國許多家庭成員與親友之間的關係也降到冰點。

烏克蘭和其盟友稱俄羅斯野蠻入侵的行逕，造成數以百計平民喪生。砲火將公寓建築夷為平地，當局下令各城鎮居民撤離，迄今已近200萬烏克蘭人逃離母國。基輔指控莫斯科當局犯下戰爭罪。

蒲亭堅稱，俄羅斯在烏克蘭執行的是「特殊軍事行動」，目的是要摧毀烏克蘭軍事力量，並在基輔清除俄國所謂具危險性的民族主義分子，並否認鎖定平民作為攻擊目標。

路透社報導，俄羅斯和國際媒體以截然不同的角度報導這場衝突，而俄國人大多是從親克里姆林宮媒體獲得有關烏克蘭的消息。

全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）表示，截至2月27日的一週內，蒲亭的支持率上升了6個百分點至70%。為克里姆林宮執行調查的FOM則說，蒲亭的支持率在同一期間上升了7個百分點至71%。

然而，有成千上萬的俄羅斯民眾上街示威反對戰爭。獨立監督團體OVD-Info表示，自2月24日以來，警方在俄羅斯反戰示威活動中拘留了1萬3000多人。

謝巴柯在社群媒體分享烏克蘭危機的貼文和影片，他說，他的母親已不是第一次試圖影響他的政治觀點。

「她總試圖說服我，對我說著長篇大論，因為她是媽媽，她很聰明，而我很愚蠢。」

住在俄羅斯第4大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的達里亞（Daria）說，她與母親討論時事時，會避開戰爭以及其他雙方觀點「不完全一致」的敏感話題。25歲的達里亞拒絕透露全名。

達里亞說：「我已經明確告訴自己，她現在的情緒處於最糟狀態，她需要幫助和支持。」

她說，她的母親對示威者遭鎮暴警察逮捕的畫面震驚不已。

28歲的遊戲測試員亞力克斯（Alex）與妻子住在波蘭格但斯克（Gdansk）。他說，在俄羅斯的雙親要他刪除有關烏克蘭戰爭的社群媒體貼文，警告他在網路分享自身觀點恐令自己陷入危險。

俄羅斯國會4日通過一項法案，凡針對烏克蘭衝突故意散布有關俄軍「假消息」者，最長可能被關上15年。

自俄烏衝突爆發以來，亞力克斯的父母每天都會打電話給他，他和母親每次都會在電話中爭執與叫囂，父親立場則較為中立。

為了挽救親子關係，亞力克斯停止發布相關新聞，他的妻子則更改了帳號的隱私設定，繼續分享有關烏克蘭衝突的文章。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110309