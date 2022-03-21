俄羅斯電視台示威女編輯：拋磚引玉盼激勵更多人反戰

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台一名女編輯日前闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，她今天呼籲其他俄國人站出來，一同反對這場「可怕的戰爭」。

法新社報導，俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日闖進晚間新聞播報攝影棚，手裡拿著一張寫著「不要戰爭」的海報。

奧斯雅尼可娃當時隨即遭到逮捕，挨罰3萬盧布（約新台幣8000元），儘管後來獲釋，仍可能面臨進一步起訴，但她已拒絕法國的庇護提議。

奧斯雅尼可娃今天向美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本週」（This Week）表示，她採取抗議的決定是「自發」的，且她對政府的不滿情緒多年來持續積累，許多同事都有這種感覺。

她說：「我們國家頻道的宣傳變得愈來愈扭曲，施加在俄羅斯政治上的壓力不能讓我們事不關己。」

奧斯雅尼可娃在莫斯科透過翻譯說：「當我與朋友和同事交談時，一直到最後一刻，每個人都無法相信會發生這場可怕的戰爭。」

她表示，自己原本考慮參加公共廣場的示威活動，但看到示威者遭到逮捕並面臨牢獄之災。

奧斯雅尼可娃說：「我決定或許可以做點別的，更有意義的事情…我可以向世人表明俄羅斯人反戰，我可以讓俄羅斯人民知道，這都是（政府）宣傳。」她還說，盼能「激勵一些人大聲反戰」。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110321