更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金
娛樂

奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...
生活

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭

俄羅斯電視台示威女編輯：拋磚引玉盼激勵更多人反戰

2022/3/21 12:31（3/21 12:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台一名女編輯日前闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，她今天呼籲其他俄國人站出來，一同反對這場「可怕的戰爭」。

法新社報導，俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日闖進晚間新聞播報攝影棚，手裡拿著一張寫著「不要戰爭」的海報。

奧斯雅尼可娃當時隨即遭到逮捕，挨罰3萬盧布（約新台幣8000元），儘管後來獲釋，仍可能面臨進一步起訴，但她已拒絕法國的庇護提議。

奧斯雅尼可娃今天向美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本週」（This Week）表示，她採取抗議的決定是「自發」的，且她對政府的不滿情緒多年來持續積累，許多同事都有這種感覺。

她說：「我們國家頻道的宣傳變得愈來愈扭曲，施加在俄羅斯政治上的壓力不能讓我們事不關己。」

奧斯雅尼可娃在莫斯科透過翻譯說：「當我與朋友和同事交談時，一直到最後一刻，每個人都無法相信會發生這場可怕的戰爭。」

她表示，自己原本考慮參加公共廣場的示威活動，但看到示威者遭到逮捕並面臨牢獄之災。

奧斯雅尼可娃說：「我決定或許可以做點別的，更有意義的事情…我可以向世人表明俄羅斯人反戰，我可以讓俄羅斯人民知道，這都是（政府）宣傳。」她還說，盼能「激勵一些人大聲反戰」。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110321

延伸閱讀
影片／法提議庇護 俄電視台反戰女編輯：我愛國不會走電視台抗議獲釋 俄女編輯籲睜大眼睛看清戰爭宣傳影片／美主持人犀利提問俄羅斯侵烏 中國大使難招架
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀