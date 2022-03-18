法提議庇護 俄電視台反戰女編輯：我愛國不會走[影]

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社巴黎17日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃日前闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。她今天表示將辭去工作，但不會接受法國的庇護提議，並稱自己是「愛國者」。

奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日晚間闖入俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）正在直播新聞的攝影棚，高舉標語高呼反戰，標語以英文和俄文寫道「停止戰爭。不要相信宣傳，他們在這裡對大家說謊」，隨後被捕。

莫斯科法院隔天隨即罰她3萬盧布（約新台幣8000元）。儘管奧斯雅尼可娃已獲釋，仍可能面臨進一步起訴，在嚴厲的新法下可能被判監禁好幾年。

法新社報導，奧斯雅尼可娃今天在莫斯科告訴法國24台 （France 24），她已「提交所有相關文件」，準備離開第一頻道，「這是法定程序」。

奧斯雅尼可娃有兩個年幼的孩子，她說自己抗議的舉動打破了全家平靜的生活，尤其是她的兒子顯得焦慮。

她說：「但我們需要結束這場自相殘殺的戰爭，這樣這種瘋狂就不會演變成核戰。我希望當我兒子長大後，他會明白我為什麼這樣做。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週稍早向奧斯雅尼可娃表示願提供庇護或其他形式的領事保護，並稱他會向俄國領導人蒲亭（Vladimir Putin）提到她的案子。

但根據德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天刊出的受訪內容，奧斯雅尼可娃表示，她不會接受法國的庇護提議，會留在俄羅斯。

她說：「我不想離開我的國家。我是一個愛國者，我的兒子更是如此。我們無論如何都不想離開，不想去任何地方。」

她告訴「明鏡周刊」，她是獨自準備這場抗議行動，但她認為有許多同事私下都很認同她，「大多數在國家電視台工作的人都非常了解狀況。他們非常清楚自己做錯了什麼」。

她告訴法國24台，一些同事已經辭職，但許多人即使想離職也無法這麼做，「經濟情勢非常困難，不工作真的無以為繼」。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110318