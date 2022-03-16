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電視台抗議獲釋 俄女編輯籲睜大眼睛看清戰爭宣傳

2022/3/16 22:42
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，她獲釋後接受路透社訪問表示，擔心自己安全，但希望抗議能讓俄羅斯人睜大眼看清宣傳。

奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日傍晚闖入俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）正在直播新聞的攝影棚，手持標語並高呼反戰口號，隨後被捕。獲釋後她首次接受電視採訪，表示沒有逃離俄羅斯的打算，也希望自己不致面臨刑事指控。

她告訴路透社：「我相信自己做的事，但我現在瞭解自己所必須處理的問題很大，當然，我極度擔心自己的安全。」

「我完全不覺得自己是個英雄…您知道的，我真心希望這樣的犧牲沒有白費，人們會睜開眼睛。」

在克里姆林宮譴責她的抗議是「流氓行為」（hooliganism）後數小時，她被罰款3萬盧布（約8000台幣）。

路透社已向俄羅斯內政部提交一份書面請求，詢問能否進一步評論她的案子，以及此案的法律程序是否已經結束。

奧斯雅尼可娃告訴路透社，她不僅要抗議這場戰爭，還想直接向俄羅斯人傳達一個信息：「不要像殭屍一樣；不要聽信這種宣傳；學習如何分析訊息；學習如何找出其它訊息來源，而不是只有俄羅斯國營電視台。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110316

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