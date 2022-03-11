俄國營台罕見出現反官方言論 來賓批評出兵烏克蘭

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台熱門脫口秀節目「與索洛福尤夫晚間有約」，7日播出時竟出現偏離官方立場言論，有幾位出席來賓批評莫斯科在烏克蘭的戰爭，主持人趕緊打斷他們發言。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，「與索洛福尤夫晚間有約」（Evenings with Vladimir Solovyov）主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）是克里姆林宮最忠實政治宣傳者之一，他也名列西方制裁俄羅斯侵略烏克蘭的鎖定對象，在歐洲的資產被凍結，並被禁止入境歐洲聯盟（EU）。

索洛福尤夫的節目在「俄羅斯-1」（Russia-1）頻道黃金時段播出，當天來賓學者巴格達薩洛夫（Semyon Bagdasarov）問道：「我們有必要落入另一個阿富汗、甚至更糟的情況嗎？」

另名來賓電影導演沙克納薩洛夫（Karen Shakhnazarov）也對克里姆林宮決定對鄰國烏克蘭開戰提出質疑，他認為這恐怕會造成俄國孤立，並嚇壞關係最緊密的盟友。

沙克納薩洛夫說：「我難以想像占領像基輔這樣的城市。我無法想像那會是如何。」

索洛福尤夫於是被迫打斷來賓發言，他並緩和對克里姆林宮的批評。

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俄羅斯國家電視台是大多數俄國民眾獲取烏克蘭戰爭資訊唯一的管道，但它罕見偏離官方言論立場。索洛福尤夫更是積極表達支持俄國將烏克蘭「去納粹化」和「去軍事化」。

事實上，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已在4日簽署法案，對記者和新聞媒體祭出嚴格法令，試圖打壓關於烏克蘭衝突的真實消息。若任何媒體在俄羅斯將這場「特別軍事行動」稱為「戰爭」，面臨最高15年徒刑。（譯者：張正芊）1110311