俄國大打宣傳戰 12歲童星淪蒲亭洗腦工具

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮啟動宣傳戰，推出年僅12歲的童星拍攝30分鐘影片，向兒童宣導「俄國入侵烏克蘭」是假消息。

「紐約郵報」（New York Post）引述英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，童星蘇菲亞何曼柯（Sofia Khomenko）在俄國教育部昨天上傳的影片中說：「今天我們要來上一堂有關世界和平的課，我們要討論你們該如何調查發生了什麼事，討論有關烏克蘭的事情。」

和蘇菲亞何曼柯一起主持節目的還有另外2名男主持人，他們的任務是強調，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布展開「特殊行動」是要在烏克蘭達成「非軍事化和非納粹化」的目的。蘇菲亞何曼柯2017年曾上電視，現場演唱愛國歌曲。

其中一名主持人波倫楚科夫（Denis Polunchukov）說：「許多宣稱是烏克蘭戰爭的畫面，其實是以往其他戰爭的畫面，有些甚至是出自電腦遊戲。」

波倫楚科夫還警告，諸如「有火箭攻擊幼兒園、一整排戰車被擊毀和戰機遭擊落」，都是社群媒體流傳的「假消息」。

他說，「當你從社群媒體看到這些假消息時，查證消息來源非常重要」；他並對兒童們說，「你們是我們國家的繼承人」。

由於俄軍入侵烏克蘭，遭遇烏國軍隊和人民超出預期的抵抗，俄國政府開始加大宣傳戰的力度。現已有數千名俄羅斯人因為參與反戰抗議活動而遭逮捕。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，俄國媒體監督機構今天表示，英國廣播公司（BBC）和其他獨立媒體網站都遭俄國限制，在俄國入侵烏克蘭逾一週後，開始收緊對網路的控制。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）指出，他們在接獲檢察官的要求之後，限制登入BBC、俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）、德國之聲（Deutsche Welle）、美國資助設立的俄語版自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）等網站。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110305