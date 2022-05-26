俄軍三面包夾烏東頓巴斯地區 猛烈砲轟逾40城鎮

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，俄羅斯軍隊砲轟烏東頓巴斯（Donbas）地區40多個城鎮，摧毀破壞47處民生場所，包括38間民宅及一所學校，恐切斷平民最後一個主要逃生路線。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭已進入第4個月，有許多民眾受困無法離開。

在未能攻下烏克蘭首都基輔（Kyiv）及第2大城哈爾科夫（Kharkiv）後，俄羅斯正試圖全面控制頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）所在的頓巴斯地區。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月簽署行政命令，承認頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體，並派遣俄軍進駐維持和平。

俄羅斯派出數以千計士兵，三面包夾發動進攻，力圖包圍北頓內茨克（Sievierodonetsk）與里斯查斯克（Lysychansk）的烏克蘭軍隊。當地烏軍一旦倒下，整個盧甘斯克州將落入俄羅斯之手，這是克里姆林宮俄烏戰事的一大關鍵目標。

烏克蘭武裝部隊在臉書（Facebook）寫說，俄軍砲轟頓內茨克與盧甘斯克地區40多個城鎮，摧毀破壞47處民生場所，包括38間民宅及一所學校，造成至少5名平民死亡、12人受傷。

烏方在聲明中說，已擊退俄方10波攻勢，摧毀4輛戰車與4架無人機，總計62名「敵方部隊成員」陣亡。

（中央社製圖）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯在烏東部分地區的部隊人數遠遠超過烏方。

路透無法獨立核實相關戰場資訊。

澤倫斯基深夜在視訊演說中談到俄羅斯新徵兵規則時說：「（他們）不再有足夠的年輕人，但仍有戰鬥的意志。粉碎這種意志需要時間。」

澤倫斯基本週表示，衝突只能透過他與蒲亭之間的直接對話來結束。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）透露，里斯查斯克警方正在處理死者遺體，準備把約150名死者埋在大型墳場。

他也說，死者家屬可在戰後重新安葬死者，警方正在發放相關文件，讓他們能夠獲得親人的死亡證明。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110526