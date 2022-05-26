烏克蘭停止俄公民免簽入境 蒲亭首會俄國傷兵

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俄羅斯派出成千上萬士兵，三面包夾發動進攻，力圖包圍北頓內茨克與里斯查斯克的烏克蘭軍隊。圖為25日里斯查斯克地區建築物遭砲擊起火。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基下令停止俄羅斯公民免簽證入境烏克蘭。此外，俄羅斯侵烏以來，俄國總統蒲亭首次會見俄羅斯傷兵，並稱讚他們是英雄。

●澤倫斯基下令 停止俄羅斯公民免簽證入境烏克蘭

在俄羅斯侵略下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以必須加強邊界安全為由，25日下令停止俄羅斯公民免簽證入境烏克蘭的措施。

俄羅斯公民目前可免簽證入境烏克蘭。根據刊登在烏克蘭總統府官網的命令，澤倫斯基表示，他贊成一名公民所提終止這項措施的請願訴求。

澤倫斯基說：「在俄羅斯全面發動侵略的背景下，提出這項議題相當重要。我支持加強管制俄羅斯公民入境的必要性。」

●入侵烏克蘭後首會俄國傷兵 蒲亭讚個個是英雄

俄羅斯對親西方的烏克蘭發動所謂的特殊軍事行動以來，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）25日首次會見受傷官兵，讚他們是英雄。

俄羅斯國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）的電視畫面顯示，穿著醫療白袍的蒲亭在莫斯科曼德雷卡（Mandryka）軍醫院與官兵們談話。

會見完傷兵，蒲亭在電視轉播的會議中告訴政府官員，「這些人為了（烏克蘭東部）頓巴斯（Donbas）民眾與孩童、為了俄羅斯，甘冒健康與性命的風險。他們都是英雄」。

●俄軍三面包夾烏東頓巴斯地區 猛烈砲轟逾40城鎮

烏克蘭軍方25日表示，俄羅斯軍隊砲轟烏東頓巴斯（Donbas）地區40多個城鎮，摧毀破壞47處民生場所，包括38間民宅及一所學校，恐切斷平民最後一個主要逃生路線。

俄羅斯派出成千上萬士兵，三面包夾發動進攻，力圖包圍北頓內茨克（Sievierodonetsk）與里斯查斯克（Lysychansk）的烏克蘭軍隊。當地烏軍一旦倒下，整個盧甘斯克州將落入俄羅斯之手，這是克里姆林宮俄烏戰事的一大關鍵目標。

●歐盟凍結245億美元俄羅斯央行資產 遠低於預期

歐洲聯盟（EU）高階官員25日說，歐盟國家已通報凍結俄羅斯中央銀行價值約245億美元資產；這是首度公開相關數據，但外界原本預期這個數字會更高。

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）在記者會上說，根據歐盟執行委員會（European Commission）從27個成員國政府蒐集來的資訊，俄國央行遭凍結的資產，僅不到1/10是在歐盟。

雷恩德斯表示，自俄國與烏克蘭之間的戰爭於2月底爆發以來，俄羅斯約有230億歐元資產在歐盟被凍結，在美國卻有1000億美元資產被凍結，歐盟的數字相形見絀。

●Nike不續簽俄國授權合約 馬莎百貨也宣告撤離

運動用品商耐吉公司（Nike）25日加入愈來愈多西方企業撤出俄羅斯的行列，宣布不續簽俄國的授權合約。英國馬莎百貨也決定徹底離開俄國。

Nike表示：「基於在俄羅斯經營上的挑戰，Nike已決定不續簽或簽訂任何新的業務承諾，包括與我們的經銷商Up&Run。」

連鎖咖啡店品牌星巴克（Starbucks）兩天前才說要關閉俄羅斯的130家店；速食業巨擘麥當勞（McDonald's）在俄羅斯原有850家店、員工總數6.2萬人，上週也宣布結束當地生意。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110526