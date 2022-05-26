德總理：俄贏不了烏克蘭戰爭 不允許蒲亭主宰和平

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（中央社達沃斯26日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會被允許在他「無法獲勝」的烏克蘭戰爭中主宰和平。

蕭茲在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，蒲亭「在他的所有戰略目標上都已失敗」。

蕭茲指出，蒲亭「低估」西方盟國反制他侵略烏克蘭的「決心和力量」，還說目前莫斯科當局也促使了芬蘭和瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

蕭茲表示：「我們的目標非常明確，蒲亭決不能贏得這場戰爭。我也相信他不會贏得戰爭。」

俄國入侵烏克蘭以來，蕭茲曾多次與蒲亭通電話，他說：「蒲亭只有在意識到自己無法打破烏克蘭的防線時，才會認真進行和平談判。」

蕭茲更承諾，一直協助武裝烏克蘭並對俄國實施嚴厲制裁的西方盟邦會持續支持基輔當局。

他還說：「重點是向蒲亭明確表示，和平不是他說了算。烏克蘭不會接受，我們也不會接受。」（譯者：陳彥鈞/核稿：施施）1110526