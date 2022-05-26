澤倫斯基下令 停止俄羅斯公民免簽證入境烏克蘭

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（中央社基輔25日綜合外電報導）在俄羅斯侵略下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以必須加強邊界安全為由，今天下令停止俄羅斯公民免簽證入境烏克蘭的措施。

俄羅斯公民目前可免簽證入境烏克蘭。根據刊登在烏克蘭總統府官網的命令，澤倫斯基表示，他贊成一名公民所提終止這項措施的請願訴求。

路透社報導，澤倫斯基說：「在俄羅斯全面發動侵略的背景下，提出這項議題相當重要。我支持加強管制俄羅斯公民入境的必要性。」

澤倫斯基說，他已發函給總理什米加爾（Denys Shmyhal）要求執行命令，但未提供進一步細節。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）4月初簽署命令，針對俄國視為「不友善」國家的公民實施簽證限制措施，包括烏克蘭。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110526