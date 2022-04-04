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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

蒲亭反擊制裁 對不友善國家地區祭簽證限制

2022/4/4 21:54（4/4 22:30 更新）
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俄羅斯總統蒲亭4日簽署命令，對莫斯科眼中「不友善」國家和地區公民祭出簽證限制。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天簽署命令，對莫斯科眼中「不友善」國家和地區公民祭出簽證限制，以回應俄國因入侵烏克蘭被國際制裁。俄國總理則表示，打算恢復來往友善國家的航班。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）簽署的命令暫停俄國對歐洲聯盟（EU）若干國家以及挪威、瑞士、丹麥和冰島的簡化簽證發放機制，將於今天生效。

這項命令也下令俄國外交部和其他機構實施個人入境限制，對象為「對俄羅斯及其公民或法律實體採取不友善行動」的國家或地區公民和人士。

俄國政府上月通過一份不友善國家地區清單，包括美國、加拿大、英國、歐盟國家和烏克蘭，台灣也被列入其中。

另外根據塔斯社（TASS），俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）表示，俄國打算於9日過後結束來往52個國家的航班禁飛令，當中包括阿根廷、南非和其他「友善國家」。

目前莫斯科政府正持續鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關限制。

俄羅斯2月24日派遣數以萬計的軍人進入烏克蘭，俄國自稱這場「特別軍事行動」目的是要降低烏克蘭的軍事力量，並根除俄方口中危險的民族主義分子。

烏克蘭部隊頑強抵抗；西方國家也對俄國祭出廣泛制裁，試圖逼迫俄國撤軍。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110404

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