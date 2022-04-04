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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

俄羅斯：盧布支付將擴及其他商品

2022/4/4 13:07（4/4 13:10 更新）
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，總統蒲亭要求以盧布購買俄國天然氣的作法只是原型，盧布支付機制未來將擴大到其他主要出口商品上。

俄羅斯經濟正面臨1991年蘇聯垮台以來最嚴峻危機，主因美國與盟邦在2月24日俄烏戰爭爆發後、對俄國實施制裁。

蒲亭的反制是在3月23日下令外國必須以盧布購買俄國出口的天然氣，但這項機制仍允許買家以合約貨幣支付，之後才由俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）兌換為盧布。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）談及盧布支付天然氣系統：「這只是盧布支付系統的原型。」

培斯科夫表示：「毫無疑問，會擴及多種商品。」他並未透露實施的時間。

培斯科夫說，西方決定凍結俄國央行3000億美元外匯存底無異「搶劫」，會加速全球儲備貨幣與美元和歐元脫鉤的速度。

他說，克宮志在以新體制取代西方強權1944年建立的「布列登森林計畫」（Bretton Woods Project）金融架構。

「雖然這目前看來遙遙無期，但我們會打造一種與布列登森林計畫不同的新體系。」

他說，西方國家對俄國的制裁加速了對美元和歐元的不信任。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110404

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