歐盟凍結245億美元俄羅斯央行資產 遠低於預期

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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）高階官員今天說，歐盟國家已通報凍結俄羅斯中央銀行價值約245億美元資產；這是首度公開相關數據，但外界原本預期這個數字會更高。

路透社報導，俄羅斯曾公開表示，西方國家的制裁導致俄國央行在全球約有價值3000億美元的資產遭凍結。

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）在記者會上說，根據歐盟執行委員會（European Commission）從27個成員國政府蒐集來的資訊，俄國央行遭凍結的資產，僅不到1/10是在歐盟。

雷恩德斯表示，自俄國與烏克蘭之間的戰爭於2月底爆發以來，俄羅斯約有230億歐元資產在歐盟被凍結，在美國卻有1000億美元資產被凍結，歐盟的數字相形見絀。

他說，除此之外，歐盟國家已凍結約100億歐元有形資產，像是遊艇和別墅等，這些資產都與牽連克里姆林宮的權貴和官員有關。

他並未解釋為什麼俄國央行在歐盟這個世界第3大經濟體的資產這麼少。他也不願說明是否所有歐盟國家政府都已通報資產凍結。

許多歐盟國家通常在徹底執行歐盟制裁上較為謹慎，其中若干國家拒絕公開說明是否已凍結俄羅斯資產。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110526