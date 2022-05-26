更多編輯台推薦新聞：
賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同
運動

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/164

歐盟凍結245億美元俄羅斯央行資產 遠低於預期

2022/5/26 15:12（5/26 15:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐盟官員25日表示，已凍結俄羅斯中央銀行約245億美元資產。圖為歐盟旗幟。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
歐盟官員25日表示，已凍結俄羅斯中央銀行約245億美元資產。圖為歐盟旗幟。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）高階官員今天說，歐盟國家已通報凍結俄羅斯中央銀行價值約245億美元資產；這是首度公開相關數據，但外界原本預期這個數字會更高。

路透社報導，俄羅斯曾公開表示，西方國家的制裁導致俄國央行在全球約有價值3000億美元的資產遭凍結。

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）在記者會上說，根據歐盟執行委員會（European Commission）從27個成員國政府蒐集來的資訊，俄國央行遭凍結的資產，僅不到1/10是在歐盟。

雷恩德斯表示，自俄國與烏克蘭之間的戰爭於2月底爆發以來，俄羅斯約有230億歐元資產在歐盟被凍結，在美國卻有1000億美元資產被凍結，歐盟的數字相形見絀。

他說，除此之外，歐盟國家已凍結約100億歐元有形資產，像是遊艇和別墅等，這些資產都與牽連克里姆林宮的權貴和官員有關。

他並未解釋為什麼俄國央行在歐盟這個世界第3大經濟體的資產這麼少。他也不願說明是否所有歐盟國家政府都已通報資產凍結。

許多歐盟國家通常在徹底執行歐盟制裁上較為謹慎，其中若干國家拒絕公開說明是否已凍結俄羅斯資產。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110526

延伸閱讀
路透：中國悄悄增購俄羅斯低價石油歐盟公布6.5兆元計畫 拚2027年前擺脫仰賴俄燃料海路被封鐵路不接軌 烏克蘭運穀物靠海上安全走廊？德義獲歐盟同意 允企業開盧布帳戶買俄天然氣俄羅斯2寡頭兩天內 相繼發生滅門慘案不敵制裁 俄羅斯所屬阿姆斯特丹貿易銀行破產
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀