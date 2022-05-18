更多編輯台推薦新聞：
台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎
文化

台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/143

歐盟公布6.5兆元計畫 拚2027年前擺脫仰賴俄燃料

2022/5/18 21:59（5/18 22:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐盟執行委員會18日公布一項2100億歐元（新台幣約6.5兆元）的計畫，目標是在2027年前停止仰賴俄羅斯化石燃料。（圖取自Pixabay圖庫）
歐盟執行委員會18日公布一項2100億歐元（新台幣約6.5兆元）的計畫，目標是在2027年前停止仰賴俄羅斯化石燃料。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天公布一項2100億歐元（新台幣約6.5兆元）的計畫，目標是在2027年前停止仰賴俄羅斯化石燃料，並藉機加速推動綠色能源轉型。

俄羅斯是歐洲第一大天然氣供應國，但俄國入侵烏克蘭，讓供氣中斷隱憂大增，促使歐盟重新省思自身能源政策。

歐盟40%的天然氣、27%的進口石油是由俄國供應，且歐盟國家現在難以就制裁俄國石油達成共識。

為了讓成員國逐步汰用這些燃料，歐盟執委會提出一項三管齊下的計畫：向俄羅斯之外的國家進口更多天然氣，加速推動再生能源，以及更加努力節能。

相關措施包含歐盟層級的法規、不具約束力的方案，以及向歐盟27個成員國政府提供建議。各國能源政策大致由他們自行負責。

歐盟執委會預期，在2027年前須額外投資2100億歐元來實施所有相關措施，2030年前則將達到3000億歐元，此外還有歐盟追求2030年氣候目標本來就需要的資金。歐盟執委會表示，這些投資最終將使歐洲進口化石燃料的費用減少。

至於投資項目則包括：再生能源860億歐元、氫能基礎建設270億歐元、電力網290億歐元、節能與熱泵560億歐元。

歐盟執委會表示，化石燃料基礎建設還是需要一些投資，將花費100億歐元來進行十多項天然氣與液化天然氣計畫，多達20億歐元將用於石油計畫，主要對象為缺乏俄國以外供應源的中東歐內陸國家。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110518

延伸閱讀
歐洲安全架構重大改變 芬蘭瑞典正式申請加入北約德國指控俄羅斯 利用能源作為武器俄羅斯以牙還牙 制裁31家西方能源公司歐盟「戒斷」俄羅斯能源有腹案 天然氣是最大挑戰歐盟擬禁運俄油 德學者：對俄經濟影響有限
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀