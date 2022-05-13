德國指控俄羅斯 利用能源作為武器

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（中央社柏林12日綜合外電報導）莫斯科對西方國家的能源公司祭出制裁措施，且對歐洲減緩天然氣供應後，德國經濟部長哈柏克今天指控俄羅斯利用能源作為武器。

哈柏克（Robert Habeck）在柏林對媒體表示：「必須要說情況已經來到緊要關頭，這種利用能源作為武器的方式，現在已在幾個地區實際發生了。」

正在德國首都柏林訪問的烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，莫斯科已展現出俄國是不可靠的供應者。

庫列巴敦促歐洲擺脫對俄羅斯天然氣的重度依賴，並說那是助紂為虐，替莫斯科挹注資金供應戰爭使用。

庫列巴與哈柏克舉行聯合記者會，他表示：「必須關掉俄羅斯能源收入的氧氣，這對歐洲特別重要。」

他說：「俄羅斯已展現出...其本身不是一個可信賴的夥伴，歐洲也負擔不起這種代價，歐洲必須擺脫對俄國天然氣完全倚賴的局面。」

俄羅斯今天表示，已停止亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）管線經波蘭的天然氣輸送，以報復西方國家對俄國施加制裁。

俄羅斯對歐盟、美國、新加坡共31家能源公司採取制裁措施，稱這是俄國的報復行動；其中亞瑪-歐洲天然氣管線的波蘭段公司EuRoPol GAZ S.A，也在俄國制裁名單之列。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110513