俄羅斯2寡頭兩天內 相繼發生滅門慘案

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）多家媒體報導，俄羅斯2個寡頭在兩天內相繼發生滅門慘案。先是前俄羅斯天然氣工業銀行副總裁與妻女18日在莫斯科死於槍傷，另一寡頭則在西班牙租屋上吊，妻女死於刀傷。

國營塔斯社（TASS）報導，前俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日在莫斯科寓所被發現中彈身亡。

根據俄媒報導，51歲的阿瓦耶夫、懷孕的47歲妻子葉蓮娜（Yelena）以及13歲小女兒瑪麗亞（Maria）被發現死於槍傷。據稱是26歲的大女兒安娜塔西亞（Annastasia）無法聯繫上家人，因而發現這起慘案。

莫斯科調查部門發表聲明時，並沒有公開受害者姓名，但塔斯社表示，未具名消息來源確認死者身分。

調查人員在聲明中指出，目前優先考量說法是阿瓦耶夫射殺了妻子與女兒，接著舉槍自盡。但俄國警方表示，將會調查他在工作上與私生活的可能因素。

據報導警方在位於14樓的豪華公寓一共發現13把武器，包括阿瓦耶夫手中的手槍。

阿瓦耶夫一家3人的死因有許多說法，包括他因為妻子懷了司機的孩子而心生忌恨，動了殺機。但對於葉蓮娜是否懷孕，相關報導說法不同。

這家人的一名鄰居猜測，或許是西方對俄羅斯的制裁導致阿瓦耶夫發生財務危機，處於極端壓力下，於是殺了家人然後自殺。另一鄰居則認為阿瓦耶夫不可能殺人，認為一家人可能遭到謀殺。

而在逾2000英里（3218公里）外的西班牙，西班牙第五電視台（Telecinco）報導，55歲俄羅斯寡頭波托申亞（Sergei Protosenya）被發現上吊身亡，妻女則是被刺殺身亡。另一家西班牙媒體報導，波托申亞的遺體於19日被發現。

第五電視台表示，他的遺體旁有一把染血刀子和一把斧頭。

波托申亞是俄羅斯天然氣生產商諾瓦泰克（Novatek）前副總裁與總會計師。諾瓦泰克與俄羅斯天然氣工業銀行關係密切。

根據報導，波托申亞和妻女租下位於西班牙加泰隆尼亞城鎮濱海略雷特（Lloret de Mar）的豪華別墅，要在那裡過復活節假期。

報導稱，波托申亞人在法國的兒子打電話卻無人接聽，才通報警方發現命案。

加泰隆尼亞警方19日證實正在調查一起3屍命案，同樣沒有公開受害者姓名。

警方沒有披露可能行凶動機，但根據西班牙媒體報導，目前傾向理論是波托申亞先殺死妻女，接著自縊。又或者是某人殺了一家人，然後故布疑陣。

報導未引述消息來源指稱，波托申亞生前沒有留下遺書，屍體上也沒有血跡。

根據西班牙第五電視台，波托申亞的個人資產估計達4.33億美元（約新台幣127億元）。

這兩個富豪都沒有因為俄羅斯入侵烏克蘭，而被列入國際制裁名單。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110422