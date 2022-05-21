路透：德義獲EU同意 允企業開盧布帳戶買俄天然氣

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（中央社柏林/米蘭21日綜合外電報導）消息人士告訴路透社，德國和義大利在與歐洲聯盟（EU）討論後告知國內企業，它們可以開設俄羅斯貨幣盧布的帳戶來繼續購買俄國天然氣，且不會違反對俄制裁措施。

俄羅斯要求外國買家以盧布支付採購的天然氣，在歐洲各國間引發辯論，使得各國政府針對莫斯科攻打烏克蘭採取強硬反制立場的決心受到挑戰。

俄國要求天然氣買家透過在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設的盧布帳戶進行支付，但波蘭、保加利亞和芬蘭拒絕遵循，莫斯科當局已切斷對這些國家的供氣。

其他歐盟成員國則遲遲不願引導進口商採取因應行動，這可能導致這些國家失去家戶取暖和工廠用電所需的重要俄羅斯天然氣供應。

針對如何在不違反制裁的情況下採購俄國天然氣，歐盟當局曾提供2份書面指引。但相關法律途徑仍模糊，歐盟官員也在閉門會議中告訴企業，不建議在俄羅斯天然氣工業銀行開設盧布帳戶。

2名消息人士透露，德國政府已告知國內天然氣進口商可開設盧布帳戶支付俄國天然氣，只要它們不是用盧布付給俄羅斯天然氣工業銀行，就不會違反制裁。

消息人士還說，德國在這項議題上的行動，一直與歐盟保持密切協調。德國是歐洲最大的俄羅斯天然氣進口國。

此外，一名高階官方消息人士告訴路透社，義大利政府也在徵詢歐盟執行委員會（European Commission）後，獲得如何合法採購俄羅斯天然氣的清楚資訊。

這名人士還說，這是發生在義大利能源企業埃尼（Eni）17日宣布開設盧布帳戶之前。埃尼企業當時表示，它已展開在俄羅斯天然氣工業銀行開立2個帳戶的程序，一個是歐元帳戶，另一個是盧布帳戶。

根據歐盟的書面指引，進口商只要是用現行合約指定的貨幣進行支付，並聲明這麼做是符合契約義務，就能繼續合法購買俄國天然氣。

歐盟企業與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽訂的合約，大多指定以歐元或美元支付。

然而，歐盟的指引並未明白表示，開設盧布帳戶讓這些付款能兌換成盧布，是否構成違反歐盟對於俄羅斯的制裁規定。

一些歐盟成員國駐歐盟的外交官說，他們認為歐盟當局刻意讓指引保持模糊，好讓各國能開立盧布帳戶繼續購買俄國天然氣。

其中一名外交官表示：「這讓人感覺留有業務如常的可能性。」不過這些外交官認為，如果一些歐盟國家的企業開了盧布帳戶，而其他國家沒有，恐怕會損害歐盟團結對抗俄國的力道。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110521