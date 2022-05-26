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俄羅斯入侵烏克蘭
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入侵烏克蘭後首會俄國傷兵 蒲亭讚個個是英雄

2022/5/26 13:19
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）法新社報導，俄羅斯對親西方的烏克蘭發動所謂的特殊軍事行動以來，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天首次會見受傷官兵，讚他們是英雄。

俄羅斯國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）的電視畫面顯示，穿著醫療白袍的蒲亭在莫斯科曼德雷卡（Mandryka）軍醫院與官兵們談話。

會見完傷兵，蒲亭在電視轉播的會議中告訴政府官員，「這些人為了（烏克蘭東部）頓巴斯（Donbas）民眾與孩童、為了俄羅斯，甘冒健康與性命的風險。他們都是英雄」。

俄羅斯3月25日曾表示，有1351名官兵在烏克蘭喪生，3825人受傷。官方自此沒有更新數據。不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍損失慘重，包括近3萬名官兵陣亡。

蒲亭今天會見的傷兵，身上穿著印有俄軍標誌的病人服，在病床旁立正回答有關家人的問題。

蒲亭在國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）陪同下，與傷兵們握手。

蒲亭問其中一名傷兵家中稚子時，告訴這位阿兵哥：「他會以爸爸為榮。」

蒲亭同時問醫師們院方設備是否一應俱全，得到的答案也是肯定的。

蕭依古昨天表示，莫斯科當局準備好在烏克蘭打持久仗，已達成克里姆林宮在烏克蘭設下的目標。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110526

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