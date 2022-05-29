蒲亭健康傳亮紅燈 英媒爆他可能已死、用替身

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英媒引述英國軍情六處（MI6）消息人士稱，蒲亭可能已經辭世，外人所見是他的替身。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）俄羅斯持續攻打烏克蘭之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的健康備受關注。英媒引述英國軍情六處（MI6）消息人士稱，蒲亭可能已經辭世，外人所見是他的替身。

「每日星報」（Daily Star）報導，英國對外情報機構秘密情報局（SIS，又稱軍情六處）數名高層人士說，蒲亭本已病重，如果他去世，親信為了盡可能延長掌權時間，會選擇掩蓋消息。

一名消息人士告訴每日星報，蒲亭最近在媒體前曝光的影像很可能是預錄的，至於本月稍早莫斯科勝利日（Victory Day）閱兵之類的公開活動，則可能是用了替身。

一名情報界消息人士說：「蒲亭病得非常重，他過世的時候，死訊不保密幾個月，也會保密數星期。」

「也有可能他已經死了，這無從得知。據信蒲亭以前不舒服的時候就用過替身，而克里姆林宮可能正在用這招。」

「有一小群高官徹底效忠蒲亭，蒲亭是他們的頭頭。」

「（親信）真心害怕一旦他的死訊曝光，克宮可能會發生政變，俄國將領會想撤離烏克蘭。」

「蒲亭死亡會讓他們失去權力和易受攻擊，所以宣稱蒲亭還活著而實情可能非如此，符合他們的既得利益。」

69歲的蒲亭近幾個月健康明顯惡化，行動力似乎下滑而且臉部浮腫，一些觀察家認為他可能罹患血癌。咸認他可能是用了類固醇或接受癌症治療才讓他臉部顯腫。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110529