烏克蘭情報局長：蒲亭2個月前躲過暗殺

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭情報頭子宣稱，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2個月前躲過暗殺企圖，正是他宣布攻打烏克蘭後不久。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）宣稱，69歲的蒲亭約兩個月前在包含亞美尼亞（Armenia）、亞塞拜然（Azerbaijan）、喬治亞（Georgia）與南俄部分地區的高加索地區（Caucasus）遭遇「不成功的」暗殺企圖，在那之前數天，俄羅斯才剛入侵烏克蘭。

「蒲亭遭到暗殺…據他們所說，他在不久前遭到高加索代表攻擊，這是不公開的情報，絕對是沒成功的企圖，但這件事確實有發生…大約就在2個月前。」

「我再說一次，（暗殺）沒有成功，這件事並未公開，但確實有發生。」

布達諾夫的訪談將在明天完整播出。

2月24日爆發的俄烏戰爭已奪走數以千計烏克蘭人的生命，導致數百萬人無家可歸。部分報導指出，隨著戰事拖長，蒲亭益發偏執，擔心有人試圖把他拉下台。

蒲亭先前宣稱他多次躲過暗殺，一次是2012年總統大選前不久，數名男子據稱是奉伊斯蘭車臣叛軍之命試圖暗殺，但遭俄國情報單位破獲，後來這些人都在烏克蘭敖德薩（Odesa）落網。

據稱蒲亭也曾在2008年總統大選當天遭暗殺未遂，一名持狙擊步槍的塔吉克（Tajik）男子在蒲亭準備於莫斯科紅場（Red Square）發表演說前數小時被捕。

有關蒲亭的健康狀況近來頻頻引發揣測，前英國秘密情報局（British Secret Intelligence Service, 即「軍情六處」MI6）局長迪爾羅（Richard Dearlove）12日預測，受到健康因素影響，蒲亭2023年可能不再是俄國領導人。

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美國電影導演奧立佛史東（Oliver Stone）5月17日透露蒲亭曾罹患癌症而後康復，英國前情報員史蒂爾（Christopher Steele）最近也說，蒲亭曾在開會時離席以接受治療。

上月Visegrad 24 News在推特貼出影片，懷疑蒲亭可能罹患帕金森氏症（Parkinson's disease）。另一部影片則顯示蒲亭在和俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）開會時緊抓桌沿，讓人更懷疑他的健康狀況。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110524