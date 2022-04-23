更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

美媒：蒲亭臉腫駝坐影片曝光 患病傳言更可疑

2022/4/23 11:38（4/23 12:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯官方公布總統蒲亭（左）與官員談話的影片，從中可見他駝著背、臉部看似浮腫，右手一直抓著桌沿不放。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
俄羅斯官方公布總統蒲亭（左）與官員談話的影片，從中可見他駝著背、臉部看似浮腫，右手一直抓著桌沿不放。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國媒體報導，俄羅斯官方公布一段總統蒲亭與官員談話的影片，從中可見他駝著背、臉部看似浮腫，右手一直抓著桌沿不放，由於先前已有傳言指他罹患重病，這段影片更啟人疑竇。

「紐約郵報」（New York Post）報導，克里姆林宮昨天公布的影片顯示，69歲的蒲亭（Vladimir Putin）一坐下，右手便緊抓桌沿，而且在時長近12分鐘的影片裡都不曾鬆手。

蒲亭當時是與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）商討如何處置被圍困數週的烏克蘭城市馬立波（Mariupol），蒲亭駝背坐著，看似坐立難安，雙腳不時抖動。

曾替俄羅斯擔任顧問的瑞典經濟學家艾斯倫德（Anders Aslund）推文表示，這段影片顯示蒲亭和他的關鍵幕僚看起來「都很沮喪且似乎健康狀況不佳」。謠傳蕭依古也有健康問題。

英國前國會議員門施（Louise Mensch）說，這段影片似乎支持了「蒲亭患有帕金森氏症」的傳聞。她表示：「從這裡可以看到他抓著桌子，好讓人看不出他的手在顫動，但他止不住抖腳。」

其他報導也提到，蒲亭近日與一名癌症醫師密會35次，還一直泡鹿角血浴。

與此同時，據傳一名被媒體指認為塞利瓦諾夫（Evgeny Selivanov）的腫瘤學家，4年來數十度秘密造訪蒲亭位於索契（Sochi）的度假行宮。

有報導指稱，蒲亭去年秋天偷偷接受神秘手術，「整個9月都沒有公開露面」，還說「醫界咸認這位總統這段期間正在接受與某種甲狀腺疾病有關的複雜療程」。

克里姆林宮否認任何關於蒲亭有恙的說法。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110423

延伸閱讀
俄媒：蒲亭不如宣傳生龍活虎 著迷偏方泡鹿茸浴養生聯合國秘書長將訪俄烏 分別會蒲亭與澤倫斯基不滿歐洲制裁 蒲亭：俄應分散能源出口到亞洲不滿歐洲對付俄國天然氣公司 蒲亭警告可能報復蒲亭稱西方經濟閃擊戰失敗 會援助國內渡過艱難
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀