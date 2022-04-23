美媒：蒲亭臉腫駝坐影片曝光 患病傳言更可疑

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俄羅斯官方公布總統蒲亭（左）與官員談話的影片，從中可見他駝著背、臉部看似浮腫，右手一直抓著桌沿不放。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國媒體報導，俄羅斯官方公布一段總統蒲亭與官員談話的影片，從中可見他駝著背、臉部看似浮腫，右手一直抓著桌沿不放，由於先前已有傳言指他罹患重病，這段影片更啟人疑竇。

「紐約郵報」（New York Post）報導，克里姆林宮昨天公布的影片顯示，69歲的蒲亭（Vladimir Putin）一坐下，右手便緊抓桌沿，而且在時長近12分鐘的影片裡都不曾鬆手。

蒲亭當時是與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）商討如何處置被圍困數週的烏克蘭城市馬立波（Mariupol），蒲亭駝背坐著，看似坐立難安，雙腳不時抖動。

曾替俄羅斯擔任顧問的瑞典經濟學家艾斯倫德（Anders Aslund）推文表示，這段影片顯示蒲亭和他的關鍵幕僚看起來「都很沮喪且似乎健康狀況不佳」。謠傳蕭依古也有健康問題。

英國前國會議員門施（Louise Mensch）說，這段影片似乎支持了「蒲亭患有帕金森氏症」的傳聞。她表示：「從這裡可以看到他抓著桌子，好讓人看不出他的手在顫動，但他止不住抖腳。」

其他報導也提到，蒲亭近日與一名癌症醫師密會35次，還一直泡鹿角血浴。

與此同時，據傳一名被媒體指認為塞利瓦諾夫（Evgeny Selivanov）的腫瘤學家，4年來數十度秘密造訪蒲亭位於索契（Sochi）的度假行宮。

有報導指稱，蒲亭去年秋天偷偷接受神秘手術，「整個9月都沒有公開露面」，還說「醫界咸認這位總統這段期間正在接受與某種甲狀腺疾病有關的複雜療程」。

克里姆林宮否認任何關於蒲亭有恙的說法。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110423