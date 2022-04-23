更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/30

聯合國秘書長將訪俄烏 分別會蒲亭與澤倫斯基

2022/4/23 11:05（4/23 11:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯合國秘書長古特瑞斯（圖）下週將訪莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會面，之後將前往烏克蘭與烏國總統澤倫斯基會談。（圖取自twitter.com/antonioguterres）
聯合國秘書長古特瑞斯（圖）下週將訪莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會面，之後將前往烏克蘭與烏國總統澤倫斯基會談。（圖取自twitter.com/antonioguterres）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約22日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）下周將訪問莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，之後將前往烏克蘭與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。

路透社報導，古特瑞斯的副發言人卡尼柯（Eri Kaneko）今天在紐約的記者會上說，古特瑞斯26日將前往莫斯科會晤蒲亭，並與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談和工作午餐。

卡尼柯說：「他想談能採取什麼行動，儘快為烏克蘭帶來和平。」

卡尼柯的辦公室在聲明中說，古特瑞斯28日將在聯合國機構與澤倫斯基、烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人會面，討論加強人道救援行動。

古特瑞斯先前分別致函俄烏的常駐聯合國使團，要求與兩國的領導人會面。

古特瑞斯19日呼籲在東正教復活節聖週，以人道為考量自21日起停戰4天，以讓衝突地區的平民能安全撤離，並讓人道救援物資送達遭戰火蹂躪地區。

卡尼柯今天說：「秘書長親自打電話無人接聽，他沒有因此感到失落，反而比較失望的是雙方沒有停火，平民無法離開遭圍困的地區，聯合國與我們的夥伴準備運至這些圍城地區的救援物質無法送達。」

發言人又說，古特瑞斯將在訪問莫斯科期間進一步討論這些議題。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110423

延伸閱讀
北約法律顧問：西方仍未徹底認知俄羅斯威脅未援烏重武器 德總理：避免北約和俄羅斯衝突升級西班牙總理訪問基輔 宣布最大規模軍援已上路法國向烏克蘭送出重型火砲 解燃眉之急俄軍將強暴當做戰爭工具 意在摧毀烏克蘭人士氣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀