聯合國秘書長將訪俄烏 分別會蒲亭與澤倫斯基

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聯合國秘書長古特瑞斯（圖）下週將訪莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會面，之後將前往烏克蘭與烏國總統澤倫斯基會談。（圖取自twitter.com/antonioguterres）

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（中央社紐約22日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）下周將訪問莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，之後將前往烏克蘭與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。

路透社報導，古特瑞斯的副發言人卡尼柯（Eri Kaneko）今天在紐約的記者會上說，古特瑞斯26日將前往莫斯科會晤蒲亭，並與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談和工作午餐。

卡尼柯說：「他想談能採取什麼行動，儘快為烏克蘭帶來和平。」

卡尼柯的辦公室在聲明中說，古特瑞斯28日將在聯合國機構與澤倫斯基、烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人會面，討論加強人道救援行動。

古特瑞斯先前分別致函俄烏的常駐聯合國使團，要求與兩國的領導人會面。

古特瑞斯19日呼籲在東正教復活節聖週，以人道為考量自21日起停戰4天，以讓衝突地區的平民能安全撤離，並讓人道救援物資送達遭戰火蹂躪地區。

卡尼柯今天說：「秘書長親自打電話無人接聽，他沒有因此感到失落，反而比較失望的是雙方沒有停火，平民無法離開遭圍困的地區，聯合國與我們的夥伴準備運至這些圍城地區的救援物質無法送達。」

發言人又說，古特瑞斯將在訪問莫斯科期間進一步討論這些議題。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110423