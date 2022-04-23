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西班牙總理訪問基輔 宣布最大規模軍援已上路

2022/4/23 07:27（4/23 07:33 更新）
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（中央社記者胡家綺馬德里23日專電）西班牙總理桑傑士21日與丹麥總理佛瑞德里克森一同訪問基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基。桑傑士宣布，西國迄今最大規模軍援，包括200噸彈藥和40台軍車，已在運送至烏國路上。

桑傑士（Pedro Sánchez）在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）聯合召開的記者會上強調，這是西國自俄羅斯入侵烏克蘭以來，提供給烏國的最大規模軍事援助，超過迄今已送達的軍援量兩倍以上。

桑傑士指出，這批最新軍援包括200噸彈藥以及西班牙製造的30台軍用卡車和10台輕型軍用車，已由隸屬於西班牙陸軍的運輸船「伊莎貝爾號」（Ysabel）運送出海。

桑傑士和佛瑞德里克森連袂走訪被俄軍戰火摧毀的博羅江卡鎮（Borodyanka）。親眼目睹俄軍戰爭暴行，桑傑士在推特上寫道：「在博羅江卡街頭所見令人激動，蒲亭（Vladimir Putin）發動的戰爭造成恐怖與暴行。我們不會讓烏國人民獨自面對這場戰事。」

桑傑士此行也與西裔名廚安德瑞斯（José Andrés）會面。安德瑞斯和他創辦的公益組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）於俄烏戰事爆發後即動員當地餐廚，為烏國人民供應新鮮熱食。

世界中央廚房位在烏國東部大城哈爾科夫（Kharkiv）的合作餐廳，16日才遭俄軍導彈擊中，共有4名員工受傷。

安德瑞斯在推特上表示：「在這場烏克蘭人民和總統澤倫斯基力爭自由與民主的戰鬥中，西班牙總理桑傑士和西國全體人民的支持，具有極大程度的重要性。」

根據西班牙ABC報報導，載送西國政府軍援的伊莎貝爾號，將於一週後抵達波蘭港口，再經陸路送達烏克蘭。（編輯：周永捷）1110423

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