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法國向烏克蘭送出重型火砲 解燃眉之急

2022/4/22 23:36
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，越來越多西方國家向基輔提供更重型武器。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，法國正將若干重型火砲送往烏克蘭。

馬克宏告訴「法蘭西西部報」（Ouest-France）：「我們正在運交重要裝備，從米蘭（Milan，反戰車飛彈）到凱撒（Caesar，自走榴彈砲）都有。」

「我認為我們必須繼續走這條道路。始終維持我們不會踰越變成衝突方的紅線。」

法國國防部長帕利（Florence Parly）在推特上證實，法國將送出「若干凱撒大砲和數千枚砲彈」。

凱撒大砲是由部分國有的武器製造商奈克斯特系統公司（Nexter）製造的155公厘榴彈砲，安裝在6輪卡車底盤上，射程超過40公里。

隨著俄羅斯對烏克蘭東部發動新攻擊，包括總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）等烏克蘭官員，一再懇求歐洲和北大西洋公約組織（NATO）大國提供更重型武器，尤其是火砲。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110422

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