美媒：烏克蘭情報機構稱俄羅斯菁英正計畫推翻蒲亭

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（中央社紐約21日綜合外電報導）來自烏克蘭情報單位的消息稱，一群俄羅斯菁英正在密謀推翻俄國總統蒲亭，以期恢復與西方的經濟關係。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，烏克蘭國防部情報總局（Chief Directorate of Intelligence）20日在臉書（Facebook）上發文宣稱：「下毒、突然發病、意外事故—俄羅斯菁英正在考慮除掉蒲亭。」

情報總局稱，在俄羅斯，一群「有影響力的人」已然成形，他們想要「盡快讓蒲亭下台，並恢復與西方因烏克蘭戰爭被摧毀的經濟聯繫」。

情報指這個群體已相中俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長、蒲亭權力核心成員波特尼科夫（Alexander Bortnikov）為總統繼任人選。

情報總局稱，蒲亭指責波特尼科夫出現「致命失算」，導致入侵烏克蘭進度緩慢且代價高昂，兩人為此鬧翻。

該局說：「波特尼科夫及其部門負責分析烏克蘭民眾的心理和烏克蘭軍隊的戰力。」

情報總局表示，相關情報來自俄羅斯消息人士，這些人正在考慮讓蒲亭下台的各種選項，包括有可能將他暗殺。

該局的貼文稱，隨著戰爭拖延下去，領導層的更換也可能是為了試圖與烏克蘭當局建立合作。

美國及北大西洋公約組織（NATO）盟國實施的制裁扼殺了俄羅斯經濟。在全球各地，俄羅斯寡頭財閥的資產被西方國家扣押，許多人逃回俄羅斯，或前往較友好的國家。

本月稍早，美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）呼籲俄羅斯內部有人出來暗殺蒲亭，結果遭到譴責。

葛蘭姆向俄羅斯人喊話，如果蒲亭繼續當他們的領導人，「他會讓你們成為戰爭罪的同謀」。他說：「你們是好人，但你們永遠不會有未來，你們將與世隔絕，生活在赤貧之中。」

「所以我希望俄羅斯有人會瞭解他正在摧毀俄羅斯，你們需要採取一切可能手段把這傢伙除掉。」

葛蘭姆在推特上寫道：「俄羅斯有沒有布魯杜斯（Brutus，刺殺羅馬帝國凱撒大帝的刺客之一）？俄軍內部有沒有較能成事的史陶芬伯格上校（Colonel Stauffenberg，刺殺希特勒功敗垂成的德軍軍官）？要結束這一切，唯一的辦法是讓俄羅斯某個人把這傢伙除掉。你將為你的國家和全世界做出偉大貢獻。」

葛蘭姆這番話遭到美國朝野兩黨猛烈抨擊。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也譴責葛蘭姆的煽動性言論。她說：「這不是美國政府的立場。當然你不會從這個政府任何人嘴裡聽到這樣的聲明。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110321