俄羅斯提議 用盧布買天然氣機制支付國際債券

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯提供外國天然氣買家的一套以俄國貨幣盧布付款的機制，證實對買賣雙方都便利。俄國財政部也提議，用類似機制償付莫斯科的國際債券持有人。

俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）報導，俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）表示，莫斯科打算用以盧布支付俄國天然氣的類似機制來結算國際債券。

路透社報導，美國為了加強對侵略烏克蘭的俄羅斯施壓，25日未延長俄國支付債券持有人的許可證，將它推向歷史性債務違約的邊緣。

俄羅斯面臨空前債務危機之際，希魯阿諾夫27日表示，莫斯科將繼續以盧布償付外部債務，以所有可能方式捍衛可靠債務人的身分。

他告訴「新聞報」，俄羅斯的國際債券持有人若要收到還款，將須在一家俄國銀行分別開設外幣帳戶和盧布帳戶。

「如同以盧布支付天然氣的情況，我們收到外幣付款，在這裡（開戶銀行）替（天然氣買家）換匯為盧布，支付以這種方式進行。國際債券結算也將以相同方式運作，只不過是反向。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在一場記者會上表示：「（以盧布）支付天然氣的方式，已顯示出對賣家和買家都方便。所以為何不用它（來償付國際債券）？」

他還說，莫斯科有現金，也依舊願意履行外部債務。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110530