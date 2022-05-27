彭博：破紀錄數量俄油透過海運銷往中國與印度

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財經媒體彭博報導，俄羅斯石油輸往印度及中國的數量打破過往紀錄。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社新加坡27日綜合外電報導）財經媒體報導，西方國家紛紛限制俄羅斯石油進口之際，巨量俄油仍在海上運輸，其中輸往印度及中國的數量更是打破過往紀錄。

彭博報導，根據大宗商品資料與分析公司Kpler數據，過去一週內約有7400萬至7900萬桶俄油在海上運輸，而俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前，僅有2700萬桶俄油透過油輪運輸。

Kpler資料顯示，上月亞洲首度取代歐洲，成為俄油最大買家，且購買量差距在5月預計將持續擴大。

海運俄油數量急劇增長，突顯出全球能源交易因俄軍入侵烏克蘭而陷入混亂。美國、英國和許多歐盟企業拒絕進口俄羅斯貨物，迫使莫斯科轉向亞洲尋找買家。中國和印度已自俄國搶購數百萬桶低價石油。

新加坡Kpler資深石油分析師Jane Xie指出：「亞洲一些（對俄油）感興趣的買家，主要出於經濟動機，而非政治立場。」

她表示，亞洲兩個最大買家中國和印度的俄油流量4月飆至歷史新高，主要是受到印度擴大採購影響。儘管本月交貨量可能略微下降，但仍將僅次於上月紀錄。

能源顧問公司FGE在本週的報告中指出，如果歐洲聯盟（EU）能就今年底前逐步全面停止進口俄油達成協議，俄國與亞洲的海運貿易將大幅擴大，海運石油數量預計也將進一步增加4500萬至6000萬桶。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110527