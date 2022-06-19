俄羅斯對西方減供天然氣 匈牙利稱獲供氣保證

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（中央社布達佩斯19日綜合外電報導）匈牙利外交部長西亞爾托今天接受公共電台訪問時說，俄羅斯已承諾會繼續輸送天然氣給匈牙利，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）會履行與匈牙利的合約義務。

莫斯科入侵烏克蘭後遭西方制裁，對此俄國做出回應，國營能源巨擘Gazprom已停止供應天然氣給丹麥沃旭能源（Orsted）以及對德有供氣合約的殼牌能源（Shell Energy）。

Gazprom也對荷蘭天然氣商GasTerra、保加利亞、波蘭、芬蘭斷供天然氣，因為它們拒依俄國計畫以盧布支付俄國天然氣費。

西亞爾托（Peter Szijjarto）表示，Gazprom執行長米勒（Alexei Miller）與俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）都在電話中向他保證，這家俄企會履行對匈牙利的合約義務。

西亞爾托並未說明通話時間，匈牙利外交部未立即回覆置評要求。

根據去年與Gazprom簽署的合約，匈牙利依據與俄國的長期協議，每年將借道保加利亞和塞爾維亞接收35億立方公尺的天然氣，另將透過從奧地利來的管線接收10億立方公尺。

協議效期15年，並附帶10年後得以修訂採購量的選擇權。

西亞爾托今天也說，匈牙利包括天然氣在內的能源供應安全穩定，天然氣每天依據合約如期送抵，沒有任何中斷情形。

從俄羅斯輸入歐洲的天然氣量17日低於需求。義大利與斯洛伐克都回報，透過北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）接收到的天然氣不到正常量的一半。

北溪天然氣1號管線跨越波羅的海（Baltic Sea）從俄國連接到德國，占俄國對歐洲聯盟（EU）管線輸氣的4成左右。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110619