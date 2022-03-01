俄烏戰爭啟示：歐洲欲擺脫能源箝制 核電成選項

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歐洲若干國家開始思考包括核能在內的新能源策略，以求擺脫俄羅斯以能源為武器、箝制歐洲的困境。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者彭維楀華沙1日專電）歐洲長久以來以環境保護為由，致力發展綠電，杜絕煤電，也不鼓勵核電，對俄羅斯天然氣的仰賴程度已經超過歐洲整體需求的1/3。若干國家開始思考包括核能在內的新能源策略，以求擺脫俄國以能源為武器、箝制歐洲的困境。

在這次俄烏戰爭中，由於俄羅斯天然氣在歐洲的主要進口與銷售國德國與義大利因擔憂把俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（ SWIFT SWIFT小百科 環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶

由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）

SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹

銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息 看更多 關閉 ）支付系統，會讓歐洲無法採購俄國的天然氣與石油，造成能源危機，因此沒有在第一時間同意對俄國祭出上述制裁。

事實上，俄羅斯也明白歐洲對於俄國能源的過度依賴，這將有機會讓俄羅斯箝制歐洲，以利圖謀俄羅斯大帝國之夢。

根據歐盟能源機管機構合作署的資料顯示，德國約有一半的天然氣從俄羅斯進口，義大利對俄羅斯的能源仰賴也高達46%。法國則是以核能發電為主，天然氣為輔，並從挪威進口天然氣，從俄羅斯進口的天然氣只占24%。

西班牙天然氣的貿易夥伴為阿爾及利亞和美國。英國處於不同的地理位置，其中超過一半的天然氣供應主要來自國內，其餘則是從挪威和卡達進口。

烏克蘭因與俄羅斯在克里米亞發生武裝衝突後，已於2015年拒絕直接向俄羅斯採購天然氣，寧可以較昂貴的價格從歐盟進口。美國則是以環境保護為由，禁止國內開採頁岩油，轉而向俄羅斯採購天然氣。

由於各國不同的能源策略，導致國際社會無法有力遏阻俄烏戰爭延燒。

德國過去因為2011年日本福島核災而通過「原子能源法」（Atomic Energy Act），拒絕發展核能，但近日也由於俄烏戰爭，開始有越來越多人呼籲德國必須發展其他能源，甚至是核電。

波蘭目前有40%的天然氣仰賴俄羅斯，因為過去的歷史教訓，波蘭不願過度仰賴俄羅斯或德國，也積極想要推動核能，但目前遭到德國以環境保護法為由，認為波蘭建設所在地會造成河川污染且河川流經德國，拒絕波蘭發展核電。

波蘭原子論壇基金會（Atomic Forum Foundation）主席科蘇克（Łukasz Koszuk）認為，僅靠再生能源是不夠的，「當沒有風吹或太陽不明亮時，我們就沒有穩定的能源。但若持續投資天然氣將會是一個錯誤，我們將受制於俄羅斯，烏克蘭與俄羅斯的戰爭就是最好的例子」。

根據科蘇克（ Łukasz Koszuk）的說法，波蘭需要開發可再生能源，但要與核能相結合，只有這樣的模式才能為波蘭提供安全、清潔，低碳排的能源。

他說：「我們應該盡一切努力加快建設波蘭核電站。科學家正在研究處理核燃料的解決方案，並且已經有解決方法允許在反應爐運行和生產新燃料期間，回收未使用的鈾和鈽。」

值得注意的是，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後的經濟反彈造成工廠提高產量，推高對能源的需求。歐洲也面臨來自世界其他地區的天然氣競爭。

近幾十年來，亞洲和中東等地對天然氣的需求急劇上升，這對天然氣市場產生連鎖反應。當市場對天然氣的需求越高時，供應往往會轉移到亞洲。

此外，俄羅斯一直在擴大對中國的天然氣出口，並於6月在中國遠東地區開設了一座天然氣加工廠，預計將成為世界上最大的天然氣加工廠之一。到時候俄羅斯與中國想要藉由天然氣稱霸世界的野心，恐怕會越來越難阻擋。（編輯：周永捷）1110301