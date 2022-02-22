更多編輯台推薦新聞：
疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬
生活

疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
香港疫情為何失控？患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
首頁 / 國際

歐盟擬將核能、天然氣列綠能 西班牙和丹麥反對

2022/2/22 18:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里21日綜合外電報導）西班牙和丹麥今天重申他們反對歐洲聯盟將天然氣和核能視為綠色投資，歐盟成員國之間對此議題意見分歧。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在馬德里召開聯合記者會。桑傑士表示，西班牙和丹麥認為此舉將向「投資人和社會整體傳達錯誤的訊息」。

歐盟執行委員會去年底提出一項草案，將天然氣和核能列為綠色投資，希望藉此引導大量民間資金湧入支持歐盟氣候目標的活動。

奧地利和盧森堡也與西班牙和丹麥同樣反對歐盟的草案，也就是所謂的「永續金融分類法」。

德國則反對將核能列為永續性能源，但支持天然氣在邁向再生能源過程的過渡角色。

桑傑士和佛瑞德里克森會面後，西班牙政府在聲明中表示，兩國領導人認為針對新規定所做的決定，應該要有「嚴格的科學基礎，這個立場與奧地利和盧森堡相同」。

歐盟成員國正在等待歐盟執委會的最終提案，歐盟表示會盡快公布提案，但未透露明確日期。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族