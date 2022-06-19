俄恐中斷輸送 德天然氣供應拉警報

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（中央社記者林育立柏林18日專電）俄羅斯近日突然減少天然氣輸送量，讓德國全國上下大為緊張，節能成了全民運動；為避免冬天供應吃緊，製造業恐被迫減少用量。

俄羅斯14日以機組維修為由，宣布減少北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）的輸送量，影響遍及全歐，德國、法國、義大利、奧地利、捷克都受到影響；以德國為例，輸送量整整銳減6成。

「俄羅斯新聞社」（RIA）報導，俄國駐歐盟大使甚至威脅北溪1號的輸送可能完全中斷。

幾週前，俄羅斯才以沒用盧布支付為由，切斷對波蘭、荷蘭等國的天然氣供應。

歐洲多年來對俄羅斯天然氣高度依賴，無奈俄國把能源當成施壓的籌碼，對烏克蘭出兵後又變本加厲，讓各國苦不堪言。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）譴責這次減供是「政治決定」，指控俄國只不過是「找藉口」，目的是挑動歐洲社會的不安情緒並推高能源價格。

哈柏克強調，俄羅斯所為證實先前的猜測：「不是一次完全中斷，而是一步步減少供應」，減供「還沒過去」，他呼籲全民努力節約能源。

能源監管機構「德國聯邦網路局」（Bundesnetzagentur）也警告，雖然目前天然氣供應穩定，但俄國這次減供可能讓消費者和製造業陷入「非常困難處境」。

聯邦網路局指出，如果接下來幾天俄國沒有恢復供應量，導致儲量在今年秋天無法達到既定目標，製造業恐怕在夏天就要限制用量。

為避免繼續受制於俄國，德國過去幾個月來極力提高天然氣儲量；目前儲量已達56%，德國的目標是在10月底前達8成，以滿足冬天高峰期的需求。

戰爭刺激能源價格飆漲，俄國又把能源當武器，社會大眾對可能出現的供應吃緊早有心理準備。

據佛爾沙研究中心（Forsa Institute）今天公布的民調，高達7成民眾在日常生活中力行節約能源，例如少開車、減少瓦斯和電器的使用。

中歐國家冬季長達半年，家裡幾乎天天得開暖氣；民調結果還顯示，為減少天然氣使用，有6成民眾願意在今年冬天將室內溫度調低2度，忍受生活的不便。（編輯：劉學源）1110619